《全球汇市一周综述》美元步步向上，苏格兰独立公投后英镑亦大涨

整理 李爽

路透北京9月19日 - 本周亚洲、美洲、欧洲重磅消息轮番登场：中国央行SLF放水将定向进行到底；美联储承诺相当长时间内维持近零利率不变，但暗示加快升息步伐；苏格兰的独立公投闹得沸沸扬扬。这些政经面消息掺杂着良莠不齐的经济数据，不断敲打投资者的神经。

在市场对美联储政策预期及良好经济数据推动下，美元步步登高。苏格兰公投前英镑的震荡走势亦随着公投结果明朗而重获力道，欧元亦随形势进展逐渐反弹。但日圆全线走软，兑美元和英镑双双创下六年低点，因日本央行面临进一步出台刺激措施的巨大压力。澳元也在中国经济数据疲软、美联储政策声明、大宗商品价格下跌以及澳洲央行官员讲话的重压下，节节倒退。

展望下周，主要关注的经济数据包括多国PMI数据、美国第二季GDP终值、日本CPI等，还有一些央行官员讲话也值得关注。

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**苏格兰公投尘埃落定，英镑大涨**

全球瞩目的苏格兰公投终见眉目,公投计票结果显示，苏格兰将避免从英国独立的命运，终令之前投资者绷紧的神经有所放松，也激励英镑大幅上扬。

英镑一度跳涨近0.8%至两周高点1.6525美元，最新报1.6470美元，延续自9月10日触及10个月低点1.6052以后的反弹走势。英镑兑欧元触及两年高位0.7812英镑，兑日圆升至六年高点180.66日圆。

苏格兰民族党党魁萨蒙德周五承认寻求独立的努力失败，困扰金融市场数周的不确定性尘埃落定

“苏格兰大多数人在目前阶段决定不独立。我接受人民的决定，”萨蒙德在爱丁堡对支持独立的人群说。

**美元上扬** 美联储本周重申将在相当长时间内维持近零利率，不过亦暗示将加快升息步伐。美联储的政策声明和主席叶伦有关美国经济的讲话虽较为谨慎，但这没有阻挡美元的升势。

美元兑日圆持于高位，周四曾扬升至六年高点，因最近一周美国初请失业金人数下降，巩固了美国将较预期提前升息的市场预期，以及认为美日两国利率走向将出现分化的市场观点。

不过周四美国公布的其他数据则显示，房屋建筑和工厂活动有些疲弱，但无损于在升息道路上美联储要远远超前日本央行的预期。日圆欲振乏力，因疲弱经济数据强化了市场对日本央行将必须推出更多刺激措施的预期。

美元兑日圆高见109.46日圆，之后略微回落至109.14，日内仍涨0.4%。 美元指数上涨至84.743，为四年多以来最强劲水平，最新报84.268。欧元兑美元周四触及14个月低位1.2834美元，之后反弹走高，最新报1.2917。

**澳元承压 **

澳元和新西兰元双双下跌，因美联储升息前景凸显美国和多数发达国家政策路径之间的差异，推动美元上涨。澳元兑美元本周一度跌1.5%，创下逾一年最大单日跌幅，且创下六个月低点0.8939。

“过去两周推低澳元有三个主要因素，”CommSec分析师Savanth Sebastian表示，它们分别是大宗商品价格下跌、最近公布的中国经济数据疲软，以及对美国将开始加息的臆测推升美元。

不过澳洲央行应乐见近期澳元跌势。该央行希望澳元贬值帮助支撑出口业。此外，澳洲央行公布会议记录再次指称澳元对经济产生拖累作用，因澳元“仍高于多数对基本价值的估算”。这也可能是澳元之前下挫的原因所在。而且中国周末公布的工业数据疲弱，亦令澳元承压。