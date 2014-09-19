路透调查：分析师下调日本第三季GDP成长预估，通胀料低于央行目标

香港个股：电视广播股份暂停买卖，以待刊发内幕消息公告
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
路透东京9月19日 - 周五的一份路透调查显示：
* 日本7-9月GDP环比年率料为成长3.6%(8月调查为成长3.8%)，10-12月当季GDP料为成长2.1%(同前次调查)
* 2014/15年度GDP料成长0.3%(8月调查预估为成长0.4%)，2015/16年度料为成长1.3%(前次调查预估为成长1.2%)
* 2014/15年度不计消费税调升效应的核心CPI料成长1.2%，2015/16年度料为成长1.2%(同前次调查)
* 19位受访分析师中有八位预期日本央行今年将放宽政策 (完)
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
路透悉尼4月28日 - 澳洲统计局周五公布，第一季生产者物价指数(P PI)较上年同期上升1.3%，较前季上升0.5%。 欲浏览详细数据，请查看澳洲统计局网站：www.abs.gov.au (完) (编译 王琛；审校 王丽鑫)
路透纽约4月27日 - 美国亚特兰大联储GDP Now预测模型周四显示，美国第一季经济增长环比年率可能仅为0.2%，此前公布的3月耐久财订单和商品贸易收支初值数据不及预期。