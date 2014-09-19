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货币新闻 | 2014年 9月 19日 星期五 13:07 BJT

路透调查：分析师下调日本第三季GDP成长预估，通胀料低于央行目标

路透东京9月19日 - 周五的一份路透调查显示：

* 日本7-9月GDP环比年率料为成长3.6%(8月调查为成长3.8%)，10-12月当季GDP料为成长2.1%(同前次调查)

* 2014/15年度GDP料成长0.3%(8月调查预估为成长0.4%)，2015/16年度料为成长1.3%(前次调查预估为成长1.2%)

* 2014/15年度不计消费税调升效应的核心CPI料成长1.2%，2015/16年度料为成长1.2%(同前次调查)

* 19位受访分析师中有八位预期日本央行今年将放宽政策 (完)
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