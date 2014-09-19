香港股市：早盘上扬，受助于汇丰控股走高

香港个股：电视广播股份暂停买卖，以待刊发内幕消息公告
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
路透香港9月19日 - 香港股市恒生指数周五早盘上扬，跟随美股涨势，但缩减稍早涨幅，因中国大陆股市下滑打压人气。
截止午盘，恒生指数 涨0.4%至24,254.95点。恒生国企指数 下滑0.3%。两项指数都可能连续第二周下跌，周线分别已下滑1.4%和2.2%。
“在盘整情绪下，香港市场只是在横盘波动，”凯基证券亚洲营运总裁邝民彬。
汇丰控股 上涨1.8%，对恒指贡献最大。
渣打 升1.2%。和黄 走高0.4%。
国药集团 跳升3.3%。
神州租车 香港上市首日大涨28%。
中国海洋石油 和中国石油 分别下滑1.1%和1.0%。
普拉达(Prada) 下挫2.8%至2012年7月以来低点。(完)
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
路透悉尼4月28日 - 澳洲统计局周五公布，第一季生产者物价指数(P PI)较上年同期上升1.3%，较前季上升0.5%。 欲浏览详细数据，请查看澳洲统计局网站：www.abs.gov.au (完) (编译 王琛；审校 王丽鑫)
路透4月28日 - 金价周五基本持平，但有可能创下七周以来最大单周跌幅，投资者纷纷追逐高风险资产，降低了对不生息资产黄金的需求。