版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 13:25 BJT

香港股市：早盘上扬，受助于汇丰控股走高

路透香港9月19日 - 香港股市恒生指数周五早盘上扬，跟随美股涨势，但缩减稍早涨幅，因中国大陆股市下滑打压人气。

截止午盘，恒生指数 涨0.4%至24,254.95点。恒生国企指数 下滑0.3%。两项指数都可能连续第二周下跌，周线分别已下滑1.4%和2.2%。

“在盘整情绪下，香港市场只是在横盘波动，”凯基证券亚洲营运总裁邝民彬。

汇丰控股 上涨1.8%，对恒指贡献最大。

渣打 升1.2%。和黄 走高0.4%。

国药集团 跳升3.3%。

神州租车 香港上市首日大涨28%。

中国海洋石油 和中国石油 分别下滑1.1%和1.0%。

普拉达(Prada) 下挫2.8%至2012年7月以来低点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐