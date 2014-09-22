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货币新闻 | 2014年 9月 22日 星期一 16:46 BJT

香港数据：8月综合CPI按年升3.9%稍低于上月，因租金成本压力减退

路透香港9月22日 - 香港统计处周一公布，8月综合消费物价指数（CPI）按年升3.9%，较7月份升势略为缓和，因租金成本压力减退。

剔除一次性纾困措施，8月基本通胀率按年升3.2%，也稍低于7月的3.3%。

政府发言人表示，通胀压力持续缓和的趋势，基本综合消费物价指数的按年升幅在8月份轻微减慢，反映租金成本压力正在减退，以及进口价格升幅温和。

发言人并称，相对和缓的进口通胀以及大致温和的本地价格压力，应会有助基本通胀在今年余下时间维持受控。然而，由于政府在去年9月代缴公营房屋租金，导致比较基准较低，按年的整体通胀率在今年9月或会出现短暂回升。

（单位:%） *2014年8月 2014年7月 2013年8月

综合消费物价指数 +3.9 +4.0 +4.5

甲类消费物价指数 +4.8 +4.6 +4.9

乙类消费物价指数 +3.8 +4.0 +4.4

丙类消费物价指数 +3.2 +3.5 +4.3

基本通胀率 +3.2 +3.3 +4.3（完）

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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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