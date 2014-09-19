全球贵金属：至少15家机构争取管理伦敦金定价新机制--消息

香港个股：电视广播股份暂停买卖，以待刊发内幕消息公告
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
路透伦敦9月18日 - 两位知情人士表示，至少有15家公司已经表示有意取代百年历史的旧有伦敦金基准机制；新体系料在2014年底就绪。
伦敦金银市场协会(LBMA)以及目前通过电话会议管理定价机制的四家银行本月稍早表示，他们将在10月宣布新的管理者，但这个程序可能耗时更长。
LBMA本月向市场参与者发起意见征询，其中包括央行、矿业公司以及冶炼企业，以评估市场参与者希望如何定价。LBMA还将在10月举行座谈会讨论入围提案。
银行业者原本希望作成的一个改变是，任命一名独立主席来监管现有定盘价，主要是为了遵从新规。
但一位消息人士称，这项尝试已经放弃，因为市场开始倾向采取不需要独立主席的电子化解决方案。
芝加哥商业交易所(CME)7月时率先证实，有意申请管理黄金定盘价。
伦敦金属交易所(LME)、麦格劳-希尔(McGraw Hill) 旗下数据提供商普氏(Platts)，以及黄金经纪商Autilla也表示，正在与金市沟通交流，但拒绝评论是否已经提交正式申请。
另一消息人士称，美国衍生品交易所--洲际交易所(ICE) 可能提出了申请。该机构拒绝置评。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
路透悉尼4月28日 - 澳洲统计局周五公布，第一季生产者物价指数(P PI)较上年同期上升1.3%，较前季上升0.5%。 欲浏览详细数据，请查看澳洲统计局网站：www.abs.gov.au (完) (编译 王琛；审校 王丽鑫)
路透4月28日 - 金价周五基本持平，但有可能创下七周以来最大单周跌幅，投资者纷纷追逐高风险资产，降低了对不生息资产黄金的需求。