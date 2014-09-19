版本:
中国
市场报道 | 2014年 9月 19日 星期五 13:23 BJT

英国政治：公投结果显示，苏格兰选民否决独立计划

路透爱丁堡9月19日 - 周五公投结果显示，苏格兰选民否决了独立计划。

结果显示，支持统一的选票目前已经超过投票总数的50%，意味着支持独立派无法胜出。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐