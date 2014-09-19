英国政治：公投结果显示，苏格兰选民否决独立计划

澳洲数据：第一季PPI较前季上升0.5%，较上年同期上升1.3%
路透悉尼4月28日 - 澳洲统计局周五公布，第一季生产者物价指数(P PI)较上年同期上升1.3%，较前季上升0.5%。 欲浏览详细数据，请查看澳洲统计局网站：www.abs.gov.au (完) (编译 王琛；审校 王丽鑫)
路透爱丁堡9月19日 - 周五公投结果显示，苏格兰选民否决了独立计划。
结果显示，支持统一的选票目前已经超过投票总数的50%，意味着支持独立派无法胜出。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透悉尼4月28日 - 澳洲统计局周五公布，第一季生产者物价指数(P PI)较上年同期上升1.3%，较前季上升0.5%。 欲浏览详细数据，请查看澳洲统计局网站：www.abs.gov.au (完) (编译 王琛；审校 王丽鑫)
路透纽约4月27日 - 美国亚特兰大联储GDP Now预测模型周四显示，美国第一季经济增长环比年率可能仅为0.2%，此前公布的3月耐久财订单和商品贸易收支初值数据不及预期。
路透上海4月28日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微升0.02%至92.78；SDR篮子指数微升至94.21，BIS篮子指数微升至93.71 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.16%，SDR篮子指数跌1.35%，BIS指数跌2.63% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.8931 -35 欧元 7.4945 242 日圆 6.2023 -46 港元 0.8858 -3.8 英镑 8.8961