英国政治：公投结果显示，苏格兰选民否决独立计划

美国经济：第一季GDP增长环比年率或仅为0.2%--亚特兰大联储

路透纽约4月27日 - 美国亚特兰大联储GDP Now预测模型周四显示，美国第一季经济增长环比年率可能仅为0.2%，此前公布的3月耐久财订单和商品贸易收支初值数据不及预期。