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亚洲 | 2014年 9月 22日 星期一 16:06 BJT

台湾数据：8月外销订单年增5.2%，低于预期

路透台北9月22日 - 台湾经济部周一公布，8月外销订单较上年同期增5.2%，低于市场预估的成长7.4%。

经济部表示，8月外销订单的金额为382.1亿美元，较上月增加0.3亿美元或0.1%。

经济部在发布的新闻稿中称，电子产品增加12.6%为最主要贡献来源，主因手持行动装置推陈出新及电子产品旺季备货需求扩增，带动高阶制程晶圆代工、晶片设计、封测、DRAM等接单畅旺。

展望未来，经济部指出，大陆十一长假及欧美年终旺季拉货潮带动，加以手持行动装置新品陆续上市、4G及物联网之新兴运用等因素挹注下，有助电子产品之接单续旺。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：

2014年8月 2014年7月

外销订单 +5.2 +5.7

路透调查 +7.4

订单区域

中国大陆(含港) +2.9 +9.2

美国 +5.1 +1.5

欧洲 +5.5 +3.2

日本 +6.9 +1.9(完)

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台湾经济数据新闻请点击 (采访 詹静宜; 撰写 董永年; 审校 黄凯)
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