台湾数据：8月外销订单年增5.2%，低于预期

澳洲股市：收低，受资源类股跌势拖累
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
路透台北9月22日 - 台湾经济部周一公布，8月外销订单较上年同期增5.2%，低于市场预估的成长7.4%。
经济部表示，8月外销订单的金额为382.1亿美元，较上月增加0.3亿美元或0.1%。
经济部在发布的新闻稿中称，电子产品增加12.6%为最主要贡献来源，主因手持行动装置推陈出新及电子产品旺季备货需求扩增，带动高阶制程晶圆代工、晶片设计、封测、DRAM等接单畅旺。
展望未来，经济部指出，大陆十一长假及欧美年终旺季拉货潮带动，加以手持行动装置新品陆续上市、4G及物联网之新兴运用等因素挹注下，有助电子产品之接单续旺。
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：
2014年8月 2014年7月
外销订单 +5.2 +5.7
路透调查 +7.4
订单区域
中国大陆(含港) +2.9 +9.2
美国 +5.1 +1.5
欧洲 +5.5 +3.2
日本 +6.9 +1.9(完)
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台湾经济数据新闻请点击 (采访 詹静宜; 撰写 董永年; 审校 黄凯)
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)
路透4月18日 - 亚币周二走软，因投资者出脱新兴市场头寸，在朝鲜 (北韩)紧张局势明显消退之前不愿承担风险。 朝鲜周日试射导弹失败，令人担心该国可能很快再次进行导弹或核试 验，从而导致避险情绪升温。不过这种避险人气有发生变化的迹象。 黄金价格在朝鲜试射导弹后上涨，但目前已脱离五个月高位，日圆兑 美元也下滑0.17%。 但特朗普近几周在朝鲜问题上采取强硬路线，这点在美国副总统彭斯周一发出的警告中得到进一步突显。彭斯警告称，美国近期对叙利亚与阿富汗的军事打击显示出美国领导人的决心不容置疑。 朝鲜方面保持桀骜不驯的态度，表示他们的下一次核试验将在“我们总指挥部认为的必要时间和地点举行”。 亚币下滑，因美元兑日圆 从周一触及的五个月低点回升。 菲律宾披索兑美元 连续第二天下滑，此前数据显示该国海外劳工汇回国内的款项总额同比增加3.4%。 印尼卢比兑美元 跌至近一周低位，周三该国将进行雅加达省长选举。 印尼市场周三