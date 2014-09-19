路透调查：市场调降日本第三季GDP增长预估，通胀料仍低于央行目标

**日圆汇率**

本周日圆汇价跌至逾六年低位，因市场预期美联储向上调利率迈进而推升美元上破109日圆，而日本央行则承受进一步放宽货币政策的压力。

长时间以来，日圆强势一直冲击日本出口导向型的经济，但是日圆现在的疲态已经超过了企业的舒适区间，因为进口成本上涨带来的损失超过出口提振的收益。

在路透的调查中，六位分析师称日圆最优汇率是兑美元在100-104之间，七位分析师选择105日圆和109日圆，四位称是110-114日圆，一人称是115-119日圆。

明治安田生命经济师小玉佑一称，“进口商面临的情况已经变得严峻，行业也在发出日圆疲软不利的声音。”