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亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 14:24 BJT

韩国股市：证券股领军带动大盘收高，美股隔夜涨势提振士气

路透首尔9月19日 - 韩国股市周五收高，证券股领军上攻，隔夜美股创新高，亦鼓舞大盘。

综合股价指数 上涨0.3%，收报2,053.92点。

证券类股指数 劲升2.0%，为今日主板表现最佳类股。(完)
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