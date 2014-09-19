路透专访：中国中州证券籍资本中介业务提升业绩，拟打造金控集团

* 募资投入两融等业务，利润增长提速

* 考虑发行点心债，明年或会再融资

* 考虑进军保险及银行业，打造金控集团

作者 林琦

路透上海9月19日 - 中国券商中州证券 今年6月底在香港上市可谓适逢其时，完成融资之际正值中国A股大反弹。公司董事长菅明军预计，随着募集资金大量投入融资融券等资本中介业务，公司今年利润有望大幅超越预期目标，明后年亦将保持较高的利润增幅。

总部位于河南的中州证券在大陆称为中原证券。菅明军在接受路透电话专访时指出，公司已制定了一个三步走的中期发展规划，未来三四年内，不仅通过资本中介业务及直投等新业务来壮大券商主业，公司还考虑在资本实力扩充后，陆续进军保险和银行业，打造一个金融控股集团。

“我们短期内靠两融、股权质押融资；中长期将打造新的产业链，从直投、新三板、做市、转板及再融资。”他指出。

从公司资料来看，融资融券业务已成为公司近两年来的业务亮点。去年公司两融余额达22.67亿元人民币，较上年增长近10倍。而这还是在公司受制于资本短缺而投入资金不足的情况下取得的。

“我们客户资产5万元以上有近15万户，上半年底仅有5%成为两融客户，就象金矿一样，95%还未开发，原因就是我们在上市前没有钱投入。”他表示。

他介绍说，去年底公司用于发展融资融券的资金只有22亿元，在6月H股筹资11亿元及发债融资后，目前在该业务上投入资金规模已达43亿元。

而股权质押回购又是公司潜在的另一金矿，股权质押回购的业务需求一般来自限售股股东。他指出，中原证券已手握市值400多亿元的限售股资源，因此一旦公司增加资本投入，这块业务未来亦将快速增长。

去年底中原证券净资本约30亿元，今年通过滚动发行短期融资券和发行公司债筹得逾20亿元资金，再加上IPO所募资金7月底结汇到位及一些银行贷款，目前公司的现金流已达100亿元，新增资金已大举投入资本中介及直投业务。

营运资本的改善，直接提升公司的业绩。8月公司实现税前利润7,423万元，较7月环比增长56%，较上半年月均利润增长81%。他透露，从9月以来的业务情况来看，9月业绩比8月可能还要好，公司全年利润有望大幅超过年初预测目标，而且明后年的利润增速亦会较高。

据公司中报，上半年公司实现税前利润2.37亿元，净利1.79亿元，同比增速均为34%，每股收益0.09元。2011年至2013年公司利润复合增长率为60.3%。

**系列筹资安排**

由于融资融券等资本消耗型业务的崛起，国内券商近年来一直处于“资本饥渴”中。中原证券在未来筹集资本方面，已有一系列的安排和设想。

菅明军表示，近期中原证券正计划在香港设立子公司，短期内考虑透过该子公司发行点心债，明年下半年中州证券或会再融资。而年中撤回的A股发行申请，亦计划在明年下半年重新递交，争取在2016年或2017年回归A股市场。

除了融资融券等资本中介业务，直投业务将是中原证券未来资本投入的另一重要方向，中原证券旗下直投子公司正在进行增资，注册资本由2亿元增至5亿元，今年底前后可能进一步增资至10亿元。

他指出，作为国内经济第五大省，河南省拥有40万家中小企业，其中不乏具高成长性但急需股权和债权融资的中小企业。中原证券利用本地优势，可以从容地选择一些优质企业推进融资业务。

直投业务不仅能带来风险投资收益，而且还能为公司打造一条完整的业务链，例如将所投资企业推荐至新三板上市、新三板做市、未来转板时的承销、再融资业务承销。

目前中信证券 、海通证券 和银河证券 等三家国内大型券商已登陆香港股市。业内人士指出，中原证券只是一家中型券商，资本实力及业务规模相对弱小，但业绩高成长前景以及高现金分红比例等，或会成为其独特的投资亮点。

上月，中州证券董事会已提出，未来公司将优先考虑现金分红，每年分派现金红利不少于可分配利润的50%，原本是不低于10%。

**金融控股集团**

有了上市平台，中原证券将未来发展目标设定为金融控股集团。据菅明军介绍，明年公司会尝试进入保险领域，考虑牵头成立一家保险公司。

“河南1亿人口，却没有一家保险公司。”他说。

他还透露，2016-2017年公司将争取回归A股，资产实力有望进一步壮大。公司将尝试进入银行领域，或者牵头组建，或者并购一定规模的银行，从而形成完整的金融板块。

中原证券2012年9月曾上报申请发行A股的材料，因国内IPO市场一度暂停，公司决定在香港上市，并在今年7月终止A股发行申请。不过公司稍早公告称，公司将继续A股发售计划，并考虑在适当时间再向中国证监会提出申请。