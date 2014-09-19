《路透晚报》--9月19日日间新闻摘要（国际版）

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--苏格兰独立努力失败，英国资产上涨

苏格兰寻求独立的努力失败，根据32个选区中31个的计票结果，反独阵营赢得55%选票，拥独阵营得票率45%。英国金融资产的投资者周五松了一口气。苏格兰公投否决了独立计划，结束了多日以来前所未有的不确定性。股市开盘料上涨1%以上。英镑兑欧元升至两年高位，外汇市场波动率迅速下降，周四投票之前曾触及历史高位。

--日本政府调降经济评估，警告称消费呈现停滞

日本政府调降其对整体经济的评估，为五个月来首次，因民间消费受4月上调消费税影响骤降后目前正勉力回升。政府称消费者支出似乎呈现停滞，不过回升趋势仍不变。民间消费占到日本经济活动的60%左右。政府在9月月度经济报告中，维持对资本支出、出口和工业生产等其他关键要素的谨慎评估不变。

--交易商称，日本央行以负收益率买进一年期国库券

交易商表示，日本央行在市场操作中以负收益率买进了一年期国库券。这为央行推进激进的资产购买计划立下了新的里程碑。该行想向外界表明，决心实施大规模刺激计划，最终将通胀率抬升至2%的目标水平。央行没有披露购买了哪些券种，但交易商称，当前的一年期国库券看来肯定包括在内。

--美国财长呼吁欧元区及日本加大力度刺激成长

美国财政部长杰克卢呼吁欧元区和日本采取进一步措施促进增长，表明经济增长将成为澳洲20国集团(G20)会议的争论焦点。在夸耀美国经济强劲的同时，杰克卢表示，需做出更大努力实现更快更均衡的经济增长，并提升内需。他的呼吁可能会受到欧洲方面的冷遇。德国财长朔伊布勒在香港停留时发表讲话称，德国经济十分稳健，欧洲要坚持走严苛的财政改革之路。

--欧元区7月经季节调整经常帐盈余187亿欧元，6月盈余186亿

欧洲央行(ECB)公布，欧元区7月经季节调整经常帐盈余187亿欧元，6月为盈余186亿欧元；未经季节调整经常帐盈余323亿欧元，6月为盈余248亿欧元；直接投资/证券投资净流出173亿欧元，6月为净流入262亿欧元。

德国联邦统计局公布，德国8月PPI较前月下滑0.1%，较上年同期下滑0.8%

[市场摘要]

--日本股市：创七年收盘高位，受日圆走软提振

日本股市周五升至七年高位，此前日圆在苏格兰公投选择留在英国后大幅下跌。日经指数收高1.6%至16,321.08点，创2007年以来最高收位--当时雷曼兄弟尚未破产，且录得一个月来最大单日百分比涨幅。该指数周线上升2.3%。

--中国股市：沪综指三连涨，资金面宽松预期助超跌股反弹

中国股市沪综指连续三天收升。分析师指出，无论是大规模SLF(常备借贷便利)传言还是央行正回购利率的下调，都有助于缓解因新股申购而产生的资金面紧张情绪，今日一些前期超跌的军工股等纷纷反弹，推动大盘继续温和回升。沪综指收报2,329.451点，涨13.524点或0.58%；本周累计下跌0.1%。上证A股今日成交1,441亿元人民币，上日为1,443亿元。

--香港股市：小幅收高，但本周累计仍跌1.2%

香港股市小幅收高，但周线仍下跌。阿里巴巴首次公开发行(IPO)认购踊跃，支撑美国股市。香港恒生指数收涨0.6%，报24,306.16点，本周累计下跌1.2%。恒生国企指数跌2.1%，本周下跌0.2%。

--全球汇市：英镑上扬，因苏格兰选民否决独立计划

英镑兑美元升至两周高点，兑欧元涨至两年高位，因苏格兰公投计票结果让大英联合王国将逃过分裂的命运，困扰金融市场数周的不确定性消除。

英镑在亚洲时段跳涨近0.8%至1.6525美元，为9月2日以来高点，因初步结果预示支持联盟派将获胜。英镑最新报1.6470美元，较美国盘末水平上涨0.5%，继续从9月10日的10个月低点1.6052反弹。英镑兑欧元触及两年高点0.7812英镑，兑日圆也升至六年高点180.66。

美元兑日圆跳升至109.46，随后稍稍拉回至109.14，日内仍上涨0.4%。

--欧元债市：苏格兰拒绝独立，推动西班牙公债收益率下跌

西班牙10年期公债收益率(殖利率)下跌，因市场认为苏格兰独立公投反对阵营胜出，降低了加泰罗尼亚脱离西班牙独立的可能性。苏格兰独立会造成英国的分裂，并将支持其他地方的分离主义。欧元区二线国家公债收益率全线下跌，其中西班牙10年期公债收益率下跌9个基点至2.19%。其收益率纪录低位在2%略上方。德债期货下跌16个跳动点，报147.72，之前一部分因对冲苏格兰政局不确定性而建立的仓位得到解除。10年期德债收益率上涨1.4个基点，报1.058%。

--金属期市：期铜或连跌四周，因美国加息前景和市场担心中国需求

伦敦期铜价格有可能连续第四周下跌，因市场担心中国经济成长放缓以及美国方面的升息脚步越发迫近。

0721GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.2%，至每吨6,829.50美元，扩大了周四1.3%的跌幅。该期货本周迄今下跌了0.2%。上海期交所主力11月期铜收盘下跌近乎1%至每吨48,770元人民币(合7,946美元)。

--国际油市：布兰特油价升至接近98美元，有望录得三周来首次周度涨幅

布兰特原油期货上升，接近每桶98美元，并且有望录得三周来首次周度涨幅，因石油输出国组织(OPEC)可能减产。0624GMT，布兰特原油期货涨0.06美元至每桶97.76美元；10月美国原油期货涨0.05美元至93.12美元。

--全球金市：现货金持于八个半月低点上方，料连续第三周下跌

周五金价持于八个半月最低点上方，但是料连续第三周下跌，因市场担忧美国上调利率以及经济走强会削弱黄金的魅力。0618 GMT，现货金基本持平在每盎司1,224.80美元，周线料跌0.3%。现货银、现货铂金、现货钯金周线都可能收跌。