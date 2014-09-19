《中国企业债发行日程表》--9月19日

港报社评：对慈善机构太慈善，对社会公义太残忍--信报4月28日
香港无时无刻不在抱怨地少人多，土地不足导致房屋问题愈益严重，楼价高得超现实，偏远至沙头角边境禁区的新楼盘竟然是令人咋舌的尺价万元；然而讽刺的是，审计署揭发政府对于以低地价甚至免地价批给慈善机构的土地，长期缺乏监管，部分土地违反契约经营酒店和食肆，所得利润以亿元计，变相让人假慈善之名牟利。这样的情况存在多时而没有匡正，明显不符社会公义。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *天能电池集团 4 6 9/26簿记建档 上限8.5% AA 9/29-10/10 新时代证券
(第3年末附发行人上调利率选择权及投资者回售选择权/天能动力国际提供担保) ========================================================================================= 青岛胶州湾 11.5 7 9/17簿记建档 6.33% AA 9/18-9/22 兴业证券 发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/国有土地使用权担保) 国开证券 ========================================================================================= 杭州地铁集团 50 10 9/16簿记建档 5.97% AAA 9/17-9/23 国信证券
(第3-6年末每年偿还10%本金，第7-10年末每年偿还15%本金) 浙商证券/财通证券 ========================================================================================= 武汉黄陂区 12 7 9/16簿记建档 6.43% AA 9/17-9/23 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金/重庆三峡担保集团担保) ========================================================================================= 山东三星集团 3 7 9/19簿记建档 上限9.00% AA- 9/22-9/24 广州证券
(附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权/以土地使用权担保) ========================================================================================= 张掖城投发展 11 7 9/19簿记建档 上限7.80% AA 9/22-9/24 广发证券 集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 广安经济技术 10 7 9/19簿记建档 *7.10% AA 9/22-9/24 兴业证券 开发区恒生投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 鄂州城建投资 7 7 9/18簿记建档 *6.68% AA 9/19-9/25 长江证券
(第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 嘉峪关市城市 10 7 9/22簿记建档 *上限8.50% AA- 9/23-9/25 国开证券 基础设施建设投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金/酒泉钢铁(集团)提供担保) 平安证券 ========================================================================================= 溧水经济技术 12 7 9/19簿记建档 上限7.00% AA 9/22-9/26 国信证券 开发总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 孝感高创投资 8 7 9/19簿记建档 上限7.50% AA 9/22-9/26 长江证券
(第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 建湖县开发区 13 7 9/24簿记建档 上限8.10% AA 9/25-9/26 广发证券 建投 (第3-7年末每年偿还20%本金) 长城证券 ========================================================================================= 昆明经济技术 12 7 9/24簿记建档 -- AA 9/25-9/26 平安证券 开发区投资(集团) (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 西安国际陆港 9 7 9/22簿记建档 上限8.50% AA- 9/23-9/28 西部证券 投资发展集团 (第3-7年末每年还20%本金/重庆进出口信用和东北中小企业信用再担保担保提供担保) ========================================================================================= 贵阳经济技术 9 7 9/25簿记建档 -- AA 9/26-9/29 东方花旗证券 开发区国资投资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金/贵阳金阳建设投资集团提供担保) ========================================================================================= 宣城经济技术 9 7 -- 上限7.95% AA- 9/22-10/8 国元证券 开发区建投公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/国有土地使用权担保) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== *兖州市惠民城建投 3 6 9/26簿记建档 上限7.50% AA 9/28-9/30 华泰联合证券 小微企业增信集合债 (第3年末附投资者回售选择权及发行人全额赎回权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇/吴芳)
香港无时无刻不在抱怨地少人多，土地不足导致房屋问题愈益严重，楼价高得超现实，偏远至沙头角边境禁区的新楼盘竟然是令人咋舌的尺价万元；然而讽刺的是，审计署揭发政府对于以低地价甚至免地价批给慈善机构的土地，长期缺乏监管，部分土地违反契约经营酒店和食肆，所得利润以亿元计，变相让人假慈善之名牟利。这样的情况存在多时而没有匡正，明显不符社会公义。
路透上海4月28日 - 中国股市沪综指周四收涨0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加3亿元人民币，终结七连跌；两市两融余额为9,148.6亿元，脱离逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/27 5,374.5 3,774.1 9,148.6 3.0 3,152.19 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8
政府对慈善团体监管不足，滋生不少流弊。审计署报告发现，当局对公开筹款活动监管粗疏，部分慈善机构财政透明度低，市民根本不知道捐款用途，有慈善团体甚至涉嫌向董事违规支付高薪，利用政府提供的资源和优惠牟利。同时，税务局等部门未有好好负起监管职责，免税资格核查工作缓慢，衍生假借慈善为名避税的问题。慈善活动乱象频生，必然令市民对行善变得犹豫，不再乐善好施，到头来受害的，是一众真正从事慈善事业的团体。政府必须加强监察，如果慈善机构继续未能自律提高透明度，当局就应重新考虑引入《慈善法》。