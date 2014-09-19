台湾股市：收平，量缩观望外资动向

港报社评：大填海解楼困，争民意作后盾--经济日报4月28日
团结香港基金建议重启大规模填海，解决地荒。本港须大型填海是不争事实，但阻拦重重，下任政府应总结过去一些如东涌的成功经验，尽快交出平衡方案力争市民支持，成填海后盾。
路透台北9月19日 - 台湾股市周五以平盘作收。分析师表示，美联储调高对未来利率的预期，令美元强势地位确立，投资人担忧外资汇出而持续观望，大盘量缩整理。
台湾加权股价指数 微幅收高0.04%或3.42点至9,240.45点；今日成交初值 为789.31亿台币，上日修正后为699.98亿。
〞新兴市场货币走贬对股市不利，但美股尚称稳定，还不用太担心。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说说。
该分析师认为，后续还是要观察外资在台股的进出状况，由于企业9月营运还不错，因此在营收公布前，大盘明显回落的机率不高。预料指数将在9,200-9,500点间整理。
本地时间14:33时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 小涨0.26%。(完)
团结香港基金建议重启大规模填海，解决地荒。本港须大型填海是不争事实，但阻拦重重，下任政府应总结过去一些如东涌的成功经验，尽快交出平衡方案力争市民支持，成填海后盾。
路透上海4月28日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微升0.02%至92.78；SDR篮子指数微升至94.21，BIS篮子指数微升至93.71 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.16%，SDR篮子指数跌1.35%，BIS指数跌2.63% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.8931 -35 欧元 7.4945 242 日圆 6.2023 -46 港元 0.8858 -3.8 英镑 8.8961
香港无时无刻不在抱怨地少人多，土地不足导致房屋问题愈益严重，楼价高得超现实，偏远至沙头角边境禁区的新楼盘竟然是令人咋舌的尺价万元；然而讽刺的是，审计署揭发政府对于以低地价甚至免地价批给慈善机构的土地，长期缺乏监管，部分土地违反契约经营酒店和食肆，所得利润以亿元计，变相让人假慈善之名牟利。这样的情况存在多时而没有匡正，明显不符社会公义。