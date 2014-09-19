版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 14:39 BJT

台湾股市：收平，量缩观望外资动向

路透台北9月19日 - 台湾股市周五以平盘作收。分析师表示，美联储调高对未来利率的预期，令美元强势地位确立，投资人担忧外资汇出而持续观望，大盘量缩整理。

台湾加权股价指数 微幅收高0.04%或3.42点至9,240.45点；今日成交初值 为789.31亿台币，上日修正后为699.98亿。

〞新兴市场货币走贬对股市不利，但美股尚称稳定，还不用太担心。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说说。

该分析师认为，后续还是要观察外资在台股的进出状况，由于企业9月营运还不错，因此在营收公布前，大盘明显回落的机率不高。预料指数将在9,200-9,500点间整理。

本地时间14:33时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 小涨0.26%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐