《焦点》苏格兰独立努力失败，公投结果支持留在英国

选民在整个苏格兰各地的投票站排队投票。共有428万人登记投票，占选民总数的97%。投票人数创下纪录高点。

卡梅伦招致外界批评，因为他不仅将英国的命运置于险境，随后还在投票前匆忙许诺放权。他在说服苏格兰民众时承认在苏格兰不受欢迎。

这次行动中卡梅伦基本不见踪影，只剩下前首相布朗为统一派摇旗呐喊。

苏格兰独立将造成英国解体，引发了美国和欧洲的担忧，尤其是本身也面临分离主义运动的西班牙等国。英国是世界第六大经济体和联合国安理会常任理事国。

美国已明确表示，希望英国维持统一。英国是美国在欧洲的主要盟友。

“苏格兰独立带来大混乱的风险已经消除。但并不是一劳永逸，因为投票中支持独立的呼声仍然很高，不过至少能平静相当长一段时间，”贝伦贝格银行分析师Robert Wood说，“市场目前暂时可以回归正常。”(完) (编译 艾茂林/洪曦/白云/朱晓军; 审校 蔡美珍/王洋/李春喜)