《焦点》苏格兰独立努力失败，公投结果支持留在英国

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月28日
--证监会行政总裁欧达礼表示，随着中港两地资本市场互动性增强，跨境资金流动增加，香港资本市场变得愈来愈复杂，因此证监会采取新的跨部门团队协作方式，近日亦有效减少创业板新股上市“围飞”（由相熟投资者认购）的问题。
选民在整个苏格兰各地的投票站排队投票。共有428万人登记投票，占选民总数的97%。投票人数创下纪录高点。
卡梅伦招致外界批评，因为他不仅将英国的命运置于险境，随后还在投票前匆忙许诺放权。他在说服苏格兰民众时承认在苏格兰不受欢迎。
这次行动中卡梅伦基本不见踪影，只剩下前首相布朗为统一派摇旗呐喊。
苏格兰独立将造成英国解体，引发了美国和欧洲的担忧，尤其是本身也面临分离主义运动的西班牙等国。英国是世界第六大经济体和联合国安理会常任理事国。
美国已明确表示，希望英国维持统一。英国是美国在欧洲的主要盟友。
“苏格兰独立带来大混乱的风险已经消除。但并不是一劳永逸，因为投票中支持独立的呼声仍然很高，不过至少能平静相当长一段时间，”贝伦贝格银行分析师Robert Wood说，“市场目前暂时可以回归正常。”(完) (编译 艾茂林/洪曦/白云/朱晓军; 审校 蔡美珍/王洋/李春喜)
--证监会行政总裁欧达礼表示，随着中港两地资本市场互动性增强，跨境资金流动增加，香港资本市场变得愈来愈复杂，因此证监会采取新的跨部门团队协作方式，近日亦有效减少创业板新股上市“围飞”（由相熟投资者认购）的问题。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月28日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $52.32 支撑 $51.30/$50.59 棕榈油 2,477/2,450马币(林吉特) 阻力 2,542/2,599马币 西德克萨斯中质油(WTI) $50.04 支撑 $48.88/48.17 现货金 $1,248 阻力 $1,282/$1,303 LME期铜 $5,652 阻力 $5,724/$5,749 LME期铝 $1,908 阻力 $1,941/$1,953 CBOT大豆
团结香港基金建议重启大规模填海，解决地荒。本港须大型填海是不争事实，但阻拦重重，下任政府应总结过去一些如东涌的成功经验，尽快交出平衡方案力争市民支持，成填海后盾。