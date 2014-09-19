全球金市：现货金持于八个半月低点上方，料连续第三周下跌

港报社评：大填海解楼困，争民意作后盾--经济日报4月28日
团结香港基金建议重启大规模填海，解决地荒。本港须大型填海是不争事实，但阻拦重重，下任政府应总结过去一些如东涌的成功经验，尽快交出平衡方案力争市民支持，成填海后盾。
“美联储表态后市场很难转好，何况美国经济数据同样强劲，”一位新加坡的贵金属交易商称，“现在只有较弱支撑位，跌至1,200美元的可能性很大。”
0618 GMT，现货金 基本持平在每盎司1,224.80美元，周线料跌0.3%。
上周美国初请失业金人数降幅超乎预期，表明8月就业增长急速放缓是失常状况。该消息也拖累金价。
金价走低情况下，亚洲实货需求稍微回升，给予金价一定支撑。
中国上海黄金交易所新开的国际板中，主力合约 上涨近6%。
同时，苏格兰否决了独立计划，公投的不确定性消除。这场具有历史意义的公投，令英国面临领土分崩离析、金融动荡、全球影响力减弱的威胁。
其他贵金属方面，现货银 、现货铂金 、现货钯金 周线都可能收跌。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1224.8 -0.39 -0.03
现货银 18.48 0.01 0.05
现货铂金 1346.75 3.35 0.25
现货钯金 826.01 -0.99 -0.12
COMEX期金 1225.4 -1.5 -0.12
COMEX期银 18.52 0.003 0.02
汇率
欧元/美元 1.2907
美元指数 84.358
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 田建华/朱晓军；审校 张涛)
团结香港基金建议重启大规模填海，解决地荒。本港须大型填海是不争事实，但阻拦重重，下任政府应总结过去一些如东涌的成功经验，尽快交出平衡方案力争市民支持，成填海后盾。
路透上海4月28日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微升0.02%至92.78；SDR篮子指数微升至94.21，BIS篮子指数微升至93.71 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.16%，SDR篮子指数跌1.35%，BIS指数跌2.63% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.8931 -35 欧元 7.4945 242 日圆 6.2023 -46 港元 0.8858 -3.8 英镑 8.8961
香港无时无刻不在抱怨地少人多，土地不足导致房屋问题愈益严重，楼价高得超现实，偏远至沙头角边境禁区的新楼盘竟然是令人咋舌的尺价万元；然而讽刺的是，审计署揭发政府对于以低地价甚至免地价批给慈善机构的土地，长期缺乏监管，部分土地违反契约经营酒店和食肆，所得利润以亿元计，变相让人假慈善之名牟利。这样的情况存在多时而没有匡正，明显不符社会公义。