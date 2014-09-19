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亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 14:58 BJT

全球金市：现货金持于八个半月低点上方，料连续第三周下跌

“美联储表态后市场很难转好，何况美国经济数据同样强劲，”一位新加坡的贵金属交易商称，“现在只有较弱支撑位，跌至1,200美元的可能性很大。”

0618 GMT，现货金 基本持平在每盎司1,224.80美元，周线料跌0.3%。

上周美国初请失业金人数降幅超乎预期，表明8月就业增长急速放缓是失常状况。该消息也拖累金价。

金价走低情况下，亚洲实货需求稍微回升，给予金价一定支撑。

中国上海黄金交易所新开的国际板中，主力合约 上涨近6%。

同时，苏格兰否决了独立计划，公投的不确定性消除。这场具有历史意义的公投，令英国面临领土分崩离析、金融动荡、全球影响力减弱的威胁。

其他贵金属方面，现货银 、现货铂金 、现货钯金 周线都可能收跌。

--------------------------0618GMT---------

价格 变动 涨跌%

现货金 1224.8 -0.39 -0.03

现货银 18.48 0.01 0.05

现货铂金 1346.75 3.35 0.25

现货钯金 826.01 -0.99 -0.12

COMEX期金 1225.4 -1.5 -0.12

COMEX期银 18.52 0.003 0.02

汇率

欧元/美元 1.2907

美元指数 84.358

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 田建华/朱晓军；审校 张涛)
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