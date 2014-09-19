重发-更新版 1-日本金融：首相安倍称将尽快改革政府退休金投资基金

港报社评：大填海解楼困，争民意作后盾--经济日报4月28日
团结香港基金建议重启大规模填海，解决地荒。本港须大型填海是不争事实，但阻拦重重，下任政府应总结过去一些如东涌的成功经验，尽快交出平衡方案力争市民支持，成填海后盾。
(重发以补上标头，新增更多细节)
路透东京9月19日 - 日本首相安倍晋三周五表示，计划尽快改革政府退休金投资基金(GPIF) 。这一政策前景提振了日本股市，并给日圆带来进一步下跌压力。
“我认为GPIF的改革至关重要。我会尽快检视这个基金的资产组合。”安倍在一次讲话中对商界领袖表示。
他并未透露资产组合调整的细节，但日本厚生劳动大臣盐崎恭久之前呼吁改革GPIF，令市场预期安倍将力促GPIF投资风险更高的资产。
安倍还表示，将在谨慎评估经济状况之后，决定是否在年底前把消费税从8%提高到10%。
“我们不能错失对抗通缩的机会,需要密切关注经济在7、8、9三个月的恢复情况(再做出决定)。”安倍说。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
团结香港基金建议重启大规模填海，解决地荒。本港须大型填海是不争事实，但阻拦重重，下任政府应总结过去一些如东涌的成功经验，尽快交出平衡方案力争市民支持，成填海后盾。
路透上海4月28日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微升0.02%至92.78；SDR篮子指数微升至94.21，BIS篮子指数微升至93.71 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.16%，SDR篮子指数跌1.35%，BIS指数跌2.63% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.8931 -35 欧元 7.4945 242 日圆 6.2023 -46 港元 0.8858 -3.8 英镑 8.8961
香港无时无刻不在抱怨地少人多，土地不足导致房屋问题愈益严重，楼价高得超现实，偏远至沙头角边境禁区的新楼盘竟然是令人咋舌的尺价万元；然而讽刺的是，审计署揭发政府对于以低地价甚至免地价批给慈善机构的土地，长期缺乏监管，部分土地违反契约经营酒店和食肆，所得利润以亿元计，变相让人假慈善之名牟利。这样的情况存在多时而没有匡正，明显不符社会公义。