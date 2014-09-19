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亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 15:16 BJT

重发-更新版 1-日本金融：首相安倍称将尽快改革政府退休金投资基金

(重发以补上标头，新增更多细节)

路透东京9月19日 - 日本首相安倍晋三周五表示，计划尽快改革政府退休金投资基金(GPIF) 。这一政策前景提振了日本股市，并给日圆带来进一步下跌压力。

“我认为GPIF的改革至关重要。我会尽快检视这个基金的资产组合。”安倍在一次讲话中对商界领袖表示。

他并未透露资产组合调整的细节，但日本厚生劳动大臣盐崎恭久之前呼吁改革GPIF，令市场预期安倍将力促GPIF投资风险更高的资产。

安倍还表示，将在谨慎评估经济状况之后，决定是否在年底前把消费税从8%提高到10%。

“我们不能错失对抗通缩的机会,需要密切关注经济在7、8、9三个月的恢复情况(再做出决定)。”安倍说。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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