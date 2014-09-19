英国金融市场：上涨，苏格兰公投否决独立

但英镑的反弹力度不及一些分析师的预期。英镑最初上涨之后有所回落，兑美元仅上涨了0.3%。

分析师称，公投结果不但未使英国受损，而且减弱了英国脱离欧盟的可能性，而后者可能是市场面临的更大风险。如果苏格兰脱离英国独立，那么英国脱欧很有可能加速。

汇丰策略师周五在报告中表示，“破坏英国307年统一局面的巨大的政治经济不确定性，由反对独立的投票结果而消散。英国经济面临的一个巨大下行风险就此解除。”

英镑/美元一周隐含波动率下降一半多，至5.675%，周四收盘报11.8%。波动率此前上升至2008年雷曼兄弟破产以及2010年悬念重重的英国大选以来最高水平。

英镑/欧元涨至两年新高，欧元/英镑 低至0.7810英镑。

英镑/美元 1.65上方的高点回落，但日内仍上涨0.33%，报1.6460。

基于市场的英国利率水平上升，因为投资者认为，英国央行如期加息的障碍不多了，也许是在明年年初。