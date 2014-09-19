欧元债市：苏格兰拒绝独立，推动西班牙公债收益率下跌

中国金融：东北特钢破产重整有序推进，银行授信敞口约440亿--大连银监局
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
欧元区二线国家公债收益率全线下跌，其中西班牙10年期公债收益率 下跌9个基点至2.19%。其收益率纪录低位在2%略上方。
“人们会认为，加泰罗尼亚分离出去的可能性大幅下降。”一位交易员说。
德债期货 下跌16个跳动点，报147.72，之前一部分因对冲苏格兰政局不确定性而建立的仓位得到解除。10年期德债收益率 上涨1.4个基点，报1.058%。
德国商业银行分析师建议，趁西班牙公债上涨的机会来减少风险敞口，“因西班牙国内的政治风险在11月前不会消散。”
北欧联合银行(Nordea)首席固定收益分析师Jan von Gerich预计，西班牙公债将是欧元区内因苏格兰投票结果“受益最大的一方”。
“但是市场仍将关注加泰罗尼亚局势发展。”他说。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王颖/洪曦; 审校 李春喜/张涛)
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