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货币新闻 | 2014年 9月 19日 星期五 15:23 BJT

欧洲金融市场：英国领涨欧洲股市，受苏格兰公投结果激励

路透伦敦9月19日 - 欧洲股市周五盘初劲扬，受英国股市涨势带动，因苏格兰公投否决独立计划：

* 莱斯银行集团上涨2.1%

* 苏格兰皇家银行上涨3.3%，此前苏格兰公投反对独立

* 泛欧绩优股FTSEUROFIRST 300指数 涨幅扩大至0.9%，触及2008年初来最高

* 英国10年期公债收益率升至8月1日来高点2.603%，日内上涨2个基点

* 英国两年期公债收益率升至7月7日来高点0.916%

* 英国12月公债期货触及合约低点111.32，日内下滑21个点子(完)
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