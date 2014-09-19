更新版 1-香港新股：神州租车首日挂牌股价造好，收盘较招股价高29%

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路透香港9月19日 - 中国最大租车公司--神州租车 周五在香港首日挂牌表现造好，收盘价较招股价高29%，以接近全日高位收市，因投资者看好内地租车市场规模至2018年有望翻倍。

神州租车开盘价报10港元，盘中股价最多曾升三成至11.04港元，收盘报10.96港元，较公司8.5港元的招股价上限定价高出29%，总成交额28.7亿港元，为今日成交额第三大的股份，次于腾讯控股 和汇丰控股 。

该公司是次上市集资4.67亿美元（约36.2亿港元），其在港供散户认购的公开发售部份录得201倍超额认购，因此公司启动回拨机制进行重新分配，公开发售比例由10%增至50%。公司表示，其国际配售部份亦录得庞大超额认购。

＂（机构投资者）需求庞大，因多数股份回拨至零售部份。＂辉立证券企业融资主管Jasper Chan说。

神州租车的招股书引述独立行业顾问罗兰贝格（Roland Berger）预测，中国的短期汽车租赁市场于2013-18年间的复合年增长约27%。到2018年市场总体规模将差不多较2013年翻倍至650亿元人民币。

内地部份城市限制汽车拥有量以减少环境污染将有助带动租车行业的需求，同时，随着居民可支配收入提高，也令租车自驾游的需求增加。

神州租车2012年原计划到美国上市，但其后因市况转差而叫停。该公司的主要股东包括联想控股、美国华平 和美国汽车租赁公司Hertz 。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)