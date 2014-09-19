台湾汇市：台币止稳但周线跌0.62%，下周关注央行会议结论

* 台币兑美元微幅收低，本周下跌0.62% * 下周关注央行理监事会议结论 * 实质交易暂估在30.100-30.300 路透台北9月19日 - 台币兑美元 周五微幅收贬。交易员表示，美联储上调明年利率预测 的效应虽仍在盘面发酵，但午后新兴亚洲货币纷纷收敛跌幅，台币也因出口商抛汇终场仅以小跌作收。 台币兑美元本周贬值幅度0.62%。展望下周，汇银人士表示，除国际美元、台股走势外，将关注周四台湾 央行理监事会议的结论。台币实质交易区间料在30.100-30.300。 “下午卖(美元)的比较多，出口商不少。〞一位本地银行交易人士说。 另一本地银行交易员则称，今日台币呈现价稳量缩格局，下周可能会先行盘整。不过还是要观察国际美元 的走势，以及亚洲货币间的连动效应。尤其是日圆兑美元会不会贬破110价位，进而带动台湾主要竞争对手韩 元的跟进。 一外商银行交易主管指出，虽然央行即将在周四召开理监事会议，但预料调升利率的机率微乎其微，但在 相关变数厘清前，市场观望气氛料趋浓。 交易员认为，既然美联储提高对未来利率的预估，长期而言，美元将震荡向上。且若台股有拉回风险，不 能排除外资有进一步汇出的需求，台币兑美元短线要升回30.0价位不易。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点自小幅溢价转为价平，一个 月远汇报价 尾盘在30.205/30.225左右，上日纽约盘收在30.250。 今日台币兑美元续收创逾四个半月低位，平了4月30日30.258的前波低点。台币今日主要交易区间在30.21 1-30.289，上日交易区间在30.200-30.248。 台湾股市周五以平盘作收。分析师表示，美联储调高对未来利率的预期，令美元强势地位确立，投资人担 忧外资汇出而持续观望，大盘量缩整理。外资及陆资在台股卖超26.03亿台币，连续八个交易日卖超共计320.4 8亿台币。 多数新兴亚洲货币本周下跌，此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布其升息展望；马币(林吉特)周五 触及逾四个月低点，之前马来西亚央行维持利率不变。 本周/下周全球重要经济事件与数据包括： 9/19(五)：美国8月领先指标、欧元区7月经常帐和直接投资/证券投资流动、前美联储主席沃克尔为达拉 斯联邦储备银行的Robert Roosa讲座致开幕辞，这项活动是为了纪念美国联邦储备系统成立100年，活动内容 并包括由达拉斯联储总裁费希尔主持的餐会及接待会。 9/22(一)：台湾8月季调失业率、台湾8月外销订单、欧元区9月消费者信心指数、美国8月成屋销售年率、 美国堪萨斯联储总裁乔治发表讲话、明尼亚波利斯联储总裁科学拉克发表讲话、欧洲央行总裁德拉吉参加欧洲 议会会议，讨论货币政策制定及经济情况。 9/23(二)：汇丰中国9月制造业PMI初值、德国9月Markit制造业、服务业、综合PMI初值；欧元区9月Marki t制造业、服务业、综合PMI初值；台湾8月工业生産、美国7月房价和房价指数、美国9月Markit制造业PMI、美 国里奇蒙联储9月综合制造业指数、美国圣路易斯联储总裁、美联储理事鲍威尔和堪萨斯联储总裁乔治发表讲 话。 9/24(三)：德国9月Ifo企业景气判断指数、美国8月新屋销售、克利夫兰联储总裁发表讲话、芝加哥联储 总裁埃文斯发表讲话。 9/25(四)：欧元区8月M3货供额、美国8月耐久财订单和一周请领失业金数据、美国9月Markit综合PMI初值 、韩国9月消费者信心指数、日本全国8月CPI和东京地区9月CPI、亚特兰大联储总裁洛克哈特发表讲话、台湾 央行理监事会议公布重贴现率。 9/26(五)：德国10月GfK消费者信心、美国第二季GDP终值。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 30.258 30.256 30.210-30.289 30.256 6.60 9.38 元太外汇经纪公司 30.258 30.258 30.210-30.285 30.256 2.32 4.09 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.010 0.010/0.020 美元/台币六个月期 -0.145/-0.110 -0.115/-0.095 (完)