《综述》美国财长呼吁欧元区及日本加大力度刺激成长

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月28日
--证监会行政总裁欧达礼表示，随着中港两地资本市场互动性增强，跨境资金流动增加，香港资本市场变得愈来愈复杂，因此证监会采取新的跨部门团队协作方式，近日亦有效减少创业板新股上市“围飞”（由相熟投资者认购）的问题。
日本首相安倍晋三的通过大规模货币刺激、支出和改革来重振经济的计划看似遭遇阻力，因消费者支出和出口不佳。
**日本的六年低谷**
日本央行总裁黑田东彦曾誓言只要有必要，就将坚持宽松立场，但面临着进一步放松政策的压力。
在抵达凯恩斯后，黑田东彦表示认为日圆最新的下滑走势是没有问题的，因这反映出市场愈发预期美国利率将走升。周五日圆兑美元创下六年低点。
“不被乐见的是汇率波动偏离经济基本面。从这个角度讲，我认为目前的波动没有太大的问题，”他说。
除了刺激增长，G20成员也在致力于敲定旨在避免全球金融危机重演的监管措施。
美国财长杰克卢和澳洲国库部长霍基都表示，坚信能够在一些关键领域取得突破，包括对“太大而不能倒”的银行适用额外的资本金要求。(完) (编译 蔡美珍/王颖/王洋; 审校 田建华/艾茂林/李春喜)
--证监会行政总裁欧达礼表示，随着中港两地资本市场互动性增强，跨境资金流动增加，香港资本市场变得愈来愈复杂，因此证监会采取新的跨部门团队协作方式，近日亦有效减少创业板新股上市“围飞”（由相熟投资者认购）的问题。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月28日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $52.32 支撑 $51.30/$50.59 棕榈油 2,477/2,450马币(林吉特) 阻力 2,542/2,599马币 西德克萨斯中质油(WTI) $50.04 支撑 $48.88/48.17 现货金 $1,248 阻力 $1,282/$1,303 LME期铜 $5,652 阻力 $5,724/$5,749 LME期铝 $1,908 阻力 $1,941/$1,953 CBOT大豆
团结香港基金建议重启大规模填海，解决地荒。本港须大型填海是不争事实，但阻拦重重，下任政府应总结过去一些如东涌的成功经验，尽快交出平衡方案力争市民支持，成填海后盾。