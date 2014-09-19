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货币新闻 | 2014年 9月 19日 星期五 16:15 BJT

《综述》美国财长呼吁欧元区及日本加大力度刺激成长

日本首相安倍晋三的通过大规模货币刺激、支出和改革来重振经济的计划看似遭遇阻力，因消费者支出和出口不佳。

**日本的六年低谷**

日本央行总裁黑田东彦曾誓言只要有必要，就将坚持宽松立场，但面临着进一步放松政策的压力。

在抵达凯恩斯后，黑田东彦表示认为日圆最新的下滑走势是没有问题的，因这反映出市场愈发预期美国利率将走升。周五日圆兑美元创下六年低点。

“不被乐见的是汇率波动偏离经济基本面。从这个角度讲，我认为目前的波动没有太大的问题，”他说。

除了刺激增长，G20成员也在致力于敲定旨在避免全球金融危机重演的监管措施。

美国财长杰克卢和澳洲国库部长霍基都表示，坚信能够在一些关键领域取得突破，包括对“太大而不能倒”的银行适用额外的资本金要求。(完) (编译 蔡美珍/王颖/王洋; 审校 田建华/艾茂林/李春喜)
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