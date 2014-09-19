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亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 15:52 BJT

日本债市：多数持稳或小涨，空头回补协助扳回盘初跌势

除了空头回补之外，日本央行料将持续买债，亦支撑债市，同时大型银行亦敲进五年及20年期公债。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.065% -0.5 0.070%

五年期公债 0.180% +0.0 0.180%

10年期公债 0.560% -0.5 0.565%

20年期公债 1.415% +0.0 1.415%

30年期公债 1.695% +0.5 1.690%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.50 +0.09 145.41

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

(编译 蔡美珍；审校 艾茂林/张涛)
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