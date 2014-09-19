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亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 16:02 BJT

金属期市：期铜或连跌四周，因美国加息前景和市场担心中国需求

但澳洲联邦银行分析师Lachlan Shaw表示，“长期而言，美国经济走强将支持金属需求。”

他说，“美国利率上升将伴随房地产市场的宏观改善，这将刺激需求。(但)中国楼市降温显然不是金属市场的好消息，铜将面临压力。”

0721GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.2%，至每吨6,829.50美元，扩大了周四1.3%的跌幅。该期货本周迄今下跌了0.2%。

上海期交所主力11月期铜 收盘下跌近乎1%至每吨48,770元人民币(合7,946美元)。

投资者关注下周的中国9月制造业PMI预览值，寻找中国这个全球第二大经济体增长状况的更多线索。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/王颖; 审校 田建华/李春喜)
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