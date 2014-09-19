台湾央行：共发行2,759.5亿台币存单，存单发行余额增减3.5亿

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月28日
--证监会行政总裁欧达礼表示，随着中港两地资本市场互动性增强，跨境资金流动增加，香港资本市场变得愈来愈复杂，因此证监会采取新的跨部门团队协作方式，近日亦有效减少创业板新股上市“围飞”（由相熟投资者认购）的问题。
路透台北9月19日 - 台湾央行周五公布，共发行2,759.5亿台币存单。与今日存单到期金额2,763亿相较，存单发行余额减3.5亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 2,740.5
91天期 0.93 14.0
182天期 1.05 5.0
央行上日共发行7,391.8亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,660.5亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为75亿台币，累积超额准备为1,980亿台币、加计前期1%的超额准备为2,585亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
--证监会行政总裁欧达礼表示，随着中港两地资本市场互动性增强，跨境资金流动增加，香港资本市场变得愈来愈复杂，因此证监会采取新的跨部门团队协作方式，近日亦有效减少创业板新股上市“围飞”（由相熟投资者认购）的问题。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月28日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $52.32 支撑 $51.30/$50.59 棕榈油 2,477/2,450马币(林吉特) 阻力 2,542/2,599马币 西德克萨斯中质油(WTI) $50.04 支撑 $48.88/48.17 现货金 $1,248 阻力 $1,282/$1,303 LME期铜 $5,652 阻力 $5,724/$5,749 LME期铝 $1,908 阻力 $1,941/$1,953 CBOT大豆
团结香港基金建议重启大规模填海，解决地荒。本港须大型填海是不争事实，但阻拦重重，下任政府应总结过去一些如东涌的成功经验，尽快交出平衡方案力争市民支持，成填海后盾。