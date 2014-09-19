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货币新闻 | 2014年 9月 19日 星期五 16:27 BJT

G20会议：中日韩同意确保地缘政治风险不会威胁经济复苏

路透澳洲凯恩斯9月19日 - 日本、中国和韩国的金融决策官员周五认同，将共同努力，确保地缘政治紧张局势不会威胁到该地区的经济复苏和金融稳定。

“我们认为全球经济继续复苏，但复苏步伐不均衡且仍有下行风险，”中日韩财长和央行总裁在三方会议上称，这次会议是在澳洲凯恩斯的20国集团(G20)财经首脑会议间隙召开的。(完)

(编译 艾茂林; 审校 张涛)
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