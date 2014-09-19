《技术分析》中国股市沪综指发出调整警讯

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月28日
--证监会行政总裁欧达礼表示，随着中港两地资本市场互动性增强，跨境资金流动增加，香港资本市场变得愈来愈复杂，因此证监会采取新的跨部门团队协作方式，近日亦有效减少创业板新股上市“围飞”（由相熟投资者认购）的问题。
作者 曾祥进
路透北京9月19日 - 中国股市沪综指本周继续高位震荡，周二一度创半年最大单日跌幅，且配合成交额创四年新高，天量天价的调整警讯已初步发出。
技术面显示，短期技术指标背离后开始下行，成交量逐渐趋向萎缩，市场开始趋向谨慎，2,330点之上的压力不减，后市谨防再度冲高回落；中线看，连续第二周拉出十字星，调整意味愈加浓厚。
以下为对中国股市上证综指 本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (here)
沪综指本周二出现半年来最大单日跌幅，随后连续三日反弹无法收复当日失地，显示市场情绪趋向谨慎，周五期指结算日大盘运行相对平稳，多空处于相对平衡，同时沪指站至5、10日均线之上对技术面进行修复，但2,330点上方的技术压力仍重，冲高后有再度受阻回落可能，下方2,300心理关口支撑力度有所减弱，若再破后续卖压将大增。
日技术指标方面，KDJ出现死叉下行，RSI整体再下台阶，MACD死叉后继续下行是大概率事件，惟布林通道继续为大盘提供震荡空间。
量能方面，沪指在周二当日下跌过程中创四年成交额新高后，连续三个交易日缩量，显示市场已趋谨慎，若下周日成交额无法再度放大，则调整压力有再次释放可能。
较长期走势(周线图): (here)
沪综指本周连续收出第二颗十字星，最低触及5周均线，调整讯号愈加明显，下周该均线将上移至2,310点附近，股指若再破该位则中期头部将逐渐成型。
本周沪股累积成交逾万亿元，至周五单日成交额连续萎缩四日至1,443亿元，量能信号在研判后市运行中的重要性大增，若下周日均成交额低于1,435亿元，则难支撑大盘继续上涨，震荡后再度回落几率将明显升高。
周技术指标KDJ，RSI继续于超买区运行但走势趋缓，动向指标继创出33个月以来新高后本周出现回落，显示本轮中级上涨行情的运行趋势已近尾声。（完） (审校 张喜良)
--证监会行政总裁欧达礼表示，随着中港两地资本市场互动性增强，跨境资金流动增加，香港资本市场变得愈来愈复杂，因此证监会采取新的跨部门团队协作方式，近日亦有效减少创业板新股上市“围飞”（由相熟投资者认购）的问题。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月28日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $52.32 支撑 $51.30/$50.59 棕榈油 2,477/2,450马币(林吉特) 阻力 2,542/2,599马币 西德克萨斯中质油(WTI) $50.04 支撑 $48.88/48.17 现货金 $1,248 阻力 $1,282/$1,303 LME期铜 $5,652 阻力 $5,724/$5,749 LME期铝 $1,908 阻力 $1,941/$1,953 CBOT大豆
团结香港基金建议重启大规模填海，解决地荒。本港须大型填海是不争事实，但阻拦重重，下任政府应总结过去一些如东涌的成功经验，尽快交出平衡方案力争市民支持，成填海后盾。