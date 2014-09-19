重发-《中国信用市场观察》央行资产负债表调整增加调控主动性

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作者 徐永

路透上海9月19日 - 中国央行本周传闻向国有五大行推出5,000亿规模的SLF（常备借贷便利），从央行资产负债表结构来看，将增加央行对国内资产的配置。在外汇占款新增逐渐收敛背景下，中国央行可能正顺势降低国外资产配置，以维持国内基础货币供应，并增加货币政策调控的主动性。

中国经济下行压力超出预期，同时还有资本流出现象，都需要央行在外汇占款渠道之外，增加流动性供给，在资产结构中增加“对其他存款性公司的债权”等科目的规模；而工具选择上，除了上半年运用较多的再贷款外，投放周期较长的PSL（抵押补充贷款)和SLF都是理想选择。

基于外汇占款负增长有冲销效应，目前还不能简单断定5,000亿SLF一定为宽松导向，但因为经济数据欠佳，中国央行无论是从数量和价格工具上，确有宽松压力，本周公开市场已经调降了14天期正回购中标利率20个基点(bp)。

不过从央行总资产，及M2与GDP之比等杠杆率数据来看，中国目前都在高位，进一步的宽松政策可能有继续推高杠杆率的风险，这可能是中国央行资产负债表结构调整过程中面临的难题。

具体而言，5月份以来，金融机构的新增外汇占款持续下降。今年前四个月，外汇占款平均月增规模为2,179亿元，而后四个月则为-110亿。

另外，用残差法（外汇储备-贸易顺差-FDI)简单测算的热钱数据显示，前八个月后两项增加的规模在2,788.7亿美元，而外汇储备截止6月末的今年增量仅为1,700亿美元，由于7、8月央行口径的外汇占款合计仅新增21亿元，前八个月不可解释的减少资金规模可能在1,000亿美元，即超过6,000亿元人民币。

而从基础货币和央行总资产数据来看，6月末较1月数据均是负增长的。由此，央行在此时推出5,000亿规模的SLF，其实可能是刚好对冲了今年流动性的缺口，并提前熨平9月末的节点资金面波动，而非扩张性的宽松。

但在外汇占款趋势性收敛的过程中，央行资产结构由国外转向国内的过程并非短期行为，这将给央行资产负债表带来扩张风险，而从国际比较来看，中国央行的杠杆率并不低。

欲浏览中国央行资产负债表规模及其与GDP之比，请点选：link.reuters.com/gux82w

欲浏览中国央行的资产负债表月度变化及同比增速，请点选：link.reuters.com/hux82w

欲浏览日本，美国等央行资产负债表与GDP之比，请点选：link.reuters.com/jux82w

从中可以看到，金融危机以来，中国央行虽然在持续压缩资产负债表的膨胀，但绝对水平仍高于美国及欧洲国家，与日本相当。

不过从同比增速来看，央行资产规模的增速已持续下降，从2005年同比增速超过35%，下降到6月末的不到8%；今年外汇占款减少，还导致央行资产增速进入新一轮的下降通道。

目前可能的情况是，若央行用SLF或PSL等工具代替外汇占款，虽然从被动投放，转变成主动选择操作对象，增加调控的针对性，但如果规模超预期，可能引发上述下行通道的转向，从而推高中国金融体系的杠杆率风险。

不过，宽松工具除了数量操作，也可伴以价格工具，降低数量投放的压力。本周除了SLF操作，央行还调降了14天正回购的中标利率。由于公开市场正逆回购利率一般被认为是利率走廊调控的下限及上限，因此央行本周不仅从数量上补足了银行间流动性，亦通过调降下限利率进一步引导金融机构降低融资成本。

但实际效果还并不明显。三个月SHIBOR较上周下降了4个BP，7天回购的加权利率较上周末还上升了近10个BP。

而从债券的表现来看，主要是10年国债和国开债收益率下行幅度较大，均超过10个BP，而短端变化不大，利率债期限利差扩大；信用债收益率的下行幅度亦较小，且目前无配置资金入场，收益率多是交易性资金推动，显示机构更多看到的是基本面的利好，对流动性并不乐观，这也可能与临近月末有关。

值得注意的是，三个月SHIBOR的绝对水平已经低于去年流动性紧张时期，而目前同业资产的配置又多参考三个月SHIBOR利率，同业负债来源成本的下降对同业融资成本的下降，是利好的。