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亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 16:40 BJT

新兴汇市：亚洲新兴货币本周下跌，马币触及逾四个月低位

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 109.04 108.69 -0.32 -3.45 105.28

坡元 1.2672 1.2670 -0.02 -0.32 1.2632

台币 30.258 30.256 -0.01 -1.02 29.950

韩元 1044.05 1043.40 -0.06 +1.09 1055.40

泰铢 32.20 32.26 +0.19 +2.05 32.86

菲律宾披索* 44.52 44.42 -0.22 -0.27 44.40

印尼卢比 11980.00 11975.00 -0.04 +1.50 12160.00

印度卢比 60.83 60.83 +0.01 +1.60 61.80

马币 3.2345 3.2275 -0.22 +1.27 3.2755

人民币 6.1403 6.1406 +0.00 -1.41 6.0539

* 菲律宾金融市场休市。(完)

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