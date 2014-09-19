版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 19日 星期五 17:13 BJT

G20会议：日财务大臣麻生太郎称同美国财长的会晤未谈及汇率问题

路透澳洲凯恩斯市9月19日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，与美国财长杰克卢的会晤未谈及汇率问题。

他还称，双方都认为在欧元区经济缺乏动力的情况下，美国和日本需要实现可持续经济成长。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐