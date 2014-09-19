《汇市简讯》欧元/瑞郎在1.2065获得支撑，但陷于窄幅波动

港报财经评论：恒指反覆冲高，友邦绩优发威--经济日报4月28日
宏观法国总统大选初选没有飞出黑天鹅，朝鲜半岛局势仍然在发展中，但朝鲜在人民建军纪念日及太阳节没有发起「挑衅」行动，美国特朗普政府最新发表对朝基调为在运用经济制裁和外交手段进行施压的同时，美国向朝鲜打开了协商对话之门，启示双方紧张的局势或有放缓契机。港股应该轻易冲关，恒生指数升穿3月高位（24656），但A股正值调整，令港股冲高之势变得反覆。
0816GMT
* 欧元/瑞郎获得支撑，在1.2065有强劲需求，1.2040-50区域有更多买盘
* 该交叉盘料将收复1.2100，目标重新指向1.2120关键阻力
* 1.2118是1.2238/1.2045跌势的38.2%回档位，三次上冲该水平功亏一篑
* 反弹料将在1.2090-2100区间遭遇卖压
* 昨日瑞士央行警告将干预市场维护瑞郎上限之后，这应能限制该货币对跌势
* 跌至略高于1.2065之后，盘中呈弱势盘整格局，之后有所反弹
* 参见图表：link.reuters.com/rex82w(完)
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宏观法国总统大选初选没有飞出黑天鹅，朝鲜半岛局势仍然在发展中，但朝鲜在人民建军纪念日及太阳节没有发起「挑衅」行动，美国特朗普政府最新发表对朝基调为在运用经济制裁和外交手段进行施压的同时，美国向朝鲜打开了协商对话之门，启示双方紧张的局势或有放缓契机。港股应该轻易冲关，恒生指数升穿3月高位（24656），但A股正值调整，令港股冲高之势变得反覆。
伊利诺伊州埃文斯顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)就“金融科技”发表讲话(1715)。
美国总统特朗普动作多多，惟有姿势无实际，美股周三先升后回，恒指周四撑得住，收报24,698点，上升120点，大市成交额763亿港元。季绩理想的友邦保险及腾讯贡献恒指152点，可见其他蓝筹之不济。上升港股愈来愈少，市宽日窄，昨天升跌比例仅三比五，打钟收市后，睇下个仓表现，不少朋友都会发现跑输指数。恒指可能续寻顶，但策略上仍是减持套现，汰弱留强，清理投资组合，以迎接「五穷六绝」。