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市场报道 | 2014年 9月 19日 星期五 16:50 BJT

《汇市简讯》欧元/瑞郎在1.2065获得支撑，但陷于窄幅波动

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* 欧元/瑞郎获得支撑，在1.2065有强劲需求，1.2040-50区域有更多买盘

* 该交叉盘料将收复1.2100，目标重新指向1.2120关键阻力

* 1.2118是1.2238/1.2045跌势的38.2%回档位，三次上冲该水平功亏一篑

* 反弹料将在1.2090-2100区间遭遇卖压

* 昨日瑞士央行警告将干预市场维护瑞郎上限之后，这应能限制该货币对跌势

* 跌至略高于1.2065之后，盘中呈弱势盘整格局，之后有所反弹

* 参见图表：link.reuters.com/rex82w(完)

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