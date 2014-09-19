香港个股：富力地产拟在中国银行间市场发行高至70亿元的中期票据

港报社评：大填海解楼困，争民意作后盾--经济日报4月28日
团结香港基金建议重启大规模填海，解决地荒。本港须大型填海是不争事实，但阻拦重重，下任政府应总结过去一些如东涌的成功经验，尽快交出平衡方案力争市民支持，成填海后盾。
路透香港9月19日 - 中国房地产商--广州富力地产 周五宣布，董事会建议在中国发行境内中期票据，本金总额不超过70亿元人民币，期限为3至10年。
富力地产的声明称表示，因预期国内监管机构将允许已上市房地产企业在银行间市场发行中期票据，公司拟依据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，向交易商协会申请注册发行境内中期票据。
公司表示，有关建议须获得股东批准，及获交易商协会注册方可实施。公司拟将募集资金用于符合国家政策支持的普通商品房项目、补充流动资金、偿还银行贷款（该贷款必须为保障房项目、普通商品房项目的项目贷款）等。
路透本月初报导中国监管层近日已向部分债券承销机构传达了房地产行业的最新政策动向，将允许已上市房地产企业在银行间市场发行中期票据，募集资金用途将用于符合国家政策支持的普通商品房项目，从事棚户区改造等公益性质的房地产开发更受鼓励，但募集资金不能作为土地款等其他用途。
富力地产因上半年销售业绩落后预期，上月底决定下调全年合同销售目标14%至600亿元人民币。
该股今天收跌1.04%，报8.55港元，过去一个月累计跌近两成。（完）
欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
团结香港基金建议重启大规模填海，解决地荒。本港须大型填海是不争事实，但阻拦重重，下任政府应总结过去一些如东涌的成功经验，尽快交出平衡方案力争市民支持，成填海后盾。
路透上海4月28日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微升0.02%至92.78；SDR篮子指数微升至94.21，BIS篮子指数微升至93.71 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.16%，SDR篮子指数跌1.35%，BIS指数跌2.63% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.8931 -35 欧元 7.4945 242 日圆 6.2023 -46 港元 0.8858 -3.8 英镑 8.8961
香港无时无刻不在抱怨地少人多，土地不足导致房屋问题愈益严重，楼价高得超现实，偏远至沙头角边境禁区的新楼盘竟然是令人咋舌的尺价万元；然而讽刺的是，审计署揭发政府对于以低地价甚至免地价批给慈善机构的土地，长期缺乏监管，部分土地违反契约经营酒店和食肆，所得利润以亿元计，变相让人假慈善之名牟利。这样的情况存在多时而没有匡正，明显不符社会公义。