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亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 16:57 BJT

香港个股：富力地产拟在中国银行间市场发行高至70亿元的中期票据

路透香港9月19日 - 中国房地产商--广州富力地产 周五宣布，董事会建议在中国发行境内中期票据，本金总额不超过70亿元人民币，期限为3至10年。

富力地产的声明称表示，因预期国内监管机构将允许已上市房地产企业在银行间市场发行中期票据，公司拟依据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，向交易商协会申请注册发行境内中期票据。

公司表示，有关建议须获得股东批准，及获交易商协会注册方可实施。公司拟将募集资金用于符合国家政策支持的普通商品房项目、补充流动资金、偿还银行贷款（该贷款必须为保障房项目、普通商品房项目的项目贷款）等。

路透本月初报导中国监管层近日已向部分债券承销机构传达了房地产行业的最新政策动向，将允许已上市房地产企业在银行间市场发行中期票据，募集资金用途将用于符合国家政策支持的普通商品房项目，从事棚户区改造等公益性质的房地产开发更受鼓励，但募集资金不能作为土地款等其他用途。

富力地产因上半年销售业绩落后预期，上月底决定下调全年合同销售目标14%至600亿元人民币。

该股今天收跌1.04%，报8.55港元，过去一个月累计跌近两成。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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