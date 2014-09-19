中国金融：上海清算所称拟在自贸区推动跨境人民币资金投资银行间债市

港报社评：大填海解楼困，争民意作后盾--经济日报4月28日
团结香港基金建议重启大规模填海，解决地荒。本港须大型填海是不争事实，但阻拦重重，下任政府应总结过去一些如东涌的成功经验，尽快交出平衡方案力争市民支持，成填海后盾。
路透上海9月19日 - 中国银行间市场清算所股份有限公司（上海清算所）表示，将探索在上海自贸区开展债券业务的可行性，通过与境内外平台合作，在自贸区账户体系下，按照有限渗透原则，推动跨境人民币资金投资国内银行间债市，并推动境内人民币参与国际债券市场与境外托管机构等相关平台合作。
在上海清算所周五举办的媒体通气会上提供的资料并显示，上清所将研发跨境人民币计价的场外航运及大宗商品金融衍生品，面向自贸区内及境外投资者，上海清算所提供中央对手方(CCP)清算，初期大宗商品品种拟选择以铜为试点。
此外，上清所还将探索为自贸区大宗商品现货交易中心提供净额清算服务，实现交易、清算、结算环节的严格分离，有效把控交易风险，促进大宗商品产业链在自贸区内集聚。
在利率和汇率衍生品方面，上清所将研发中央对手方清算业务，为自贸区及境外的金融机构提供汇率、利率衍生品的中央对手方清算服务，与境外清算机构合作推动人民币汇率、利率衍生品的国际联合清算。
上海清算所于2009年11月成立，是由中国人民银行主管的中国场外市场唯一的专业化中央对手清算机构，也是直属央行的股份制企业；目前，上海清算所托管结算的品种主要包括非金融企业债务融资工具、金融类债券、信用风险管理工具。(完)
(发稿 边竞; 审校 曾祥进)
团结香港基金建议重启大规模填海，解决地荒。本港须大型填海是不争事实，但阻拦重重，下任政府应总结过去一些如东涌的成功经验，尽快交出平衡方案力争市民支持，成填海后盾。
路透上海4月28日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微升0.02%至92.78；SDR篮子指数微升至94.21，BIS篮子指数微升至93.71 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.16%，SDR篮子指数跌1.35%，BIS指数跌2.63% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.8931 -35 欧元 7.4945 242 日圆 6.2023 -46 港元 0.8858 -3.8 英镑 8.8961
香港无时无刻不在抱怨地少人多，土地不足导致房屋问题愈益严重，楼价高得超现实，偏远至沙头角边境禁区的新楼盘竟然是令人咋舌的尺价万元；然而讽刺的是，审计署揭发政府对于以低地价甚至免地价批给慈善机构的土地，长期缺乏监管，部分土地违反契约经营酒店和食肆，所得利润以亿元计，变相让人假慈善之名牟利。这样的情况存在多时而没有匡正，明显不符社会公义。