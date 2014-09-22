《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月22日

*工商时报：

--为提供企业留才工具，行政院最快本周三将就员工分红等奖酬工具缓课税一定额度拍板定案。据了解，经济部最新提出每人每年获配股票价值800万台币，可享受缓课税五年，并要求奖酬范围扩大至子公司从属员工。不过财政部对此并未松口，预料500万台币额度是双方折冲可接受的上限。

--立法院本会期财政委员会今日首度召开，房地合一课税方案备受关注。财政部规划自用住宅一户免税优惠，将按出售总价订定排富条款，但为求税制简便，排富门槛全国一致，不因南北房价有落差，订定不同标准。

--兆丰金 将于本周二（23日）召开董事会，由于上周四兆丰金已接获金管会所发出免在明年6月台企银董监改选前出清股票的令函，因此兆丰金将在董事会对此进行临时提案报告，并准备由董事会通过决议，在明年6月台企银董监改选前，中止台企银的盘后拍卖释股计画。

*经济日报：

--台湾高铁公司 财务改善出炉，确定减资390亿台币，分两次增资共募资300亿，交通部将延长高铁营运特许期40年，即特许期将从现行的35年延长到75年，并于2016年初办理股票上市。

--鸿海 董事长郭台铭抢攻健康、医疗大饼，今年才在台湾正式启动的〞永龄养生假期〞，紧接着养生村也将落脚于中国大陆贵州，正进入紧锣密鼓的规划准备。市场预期，郭台铭看准的正是人口老化带来的两岸银发族养生商机。

--正崴 董事长郭台强首度对外证实参与顶新团队收购中嘉案。郭台强表示，未来数位汇流发展，最重要的是内容，希望可以发展为内容供应商（content provider），让集团内通路、内容、电信、有线电视业务相结合。

--台湾本地银行大陆曝险部位再度升温，根据金管会最新资料，7月本地银行对大陆地区曝险额度占净值的倍数再度升高到0.65，金管会暂不调整规定，打亚洲盃海外并购可排除总投资上限，但大陆曝险等上限不排除。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。