亚洲橡胶：东京期胶下跌，跟随沪胶大跌走势

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
上海期货交易所主力1月期胶 下跌560元，收报每吨12,835元人民币，创纪录低点。
“投资者担心亚洲供给过度以及中国需求疲弱。看起来TOCOM期胶下周将难以回到200日圆水平。”Toshitaka Tazawa说。
消息称泰国政府向橡胶采购提供软贷款，给市场带来的支持力度有限。
泰国政府批准300亿泰铢(9.31亿美元)的软贷款，以帮助当地以及合作企业从农场主处购入橡胶，借此提振价格。由于全球需求疲弱，橡胶价格处于多年低位。
新加坡商品交易所近月10月橡胶合约 最新报每公斤150.40美分，下跌2.5美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫/洪曦; 审校 蔡美珍/杜明霞)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。