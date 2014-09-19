版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 17:36 BJT

亚洲橡胶：东京期胶下跌，跟随沪胶大跌走势

上海期货交易所主力1月期胶 下跌560元，收报每吨12,835元人民币，创纪录低点。

“投资者担心亚洲供给过度以及中国需求疲弱。看起来TOCOM期胶下周将难以回到200日圆水平。”Toshitaka Tazawa说。

消息称泰国政府向橡胶采购提供软贷款，给市场带来的支持力度有限。

泰国政府批准300亿泰铢(9.31亿美元)的软贷款，以帮助当地以及合作企业从农场主处购入橡胶，借此提振价格。由于全球需求疲弱，橡胶价格处于多年低位。

新加坡商品交易所近月10月橡胶合约 最新报每公斤150.40美分，下跌2.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫/洪曦; 审校 蔡美珍/杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐