中国证券：证监会取消券商IPO两审慎性要求，支持尝试资本补充新工具

港报社评：对慈善机构太慈善，对社会公义太残忍--信报4月28日
香港无时无刻不在抱怨地少人多，土地不足导致房屋问题愈益严重，楼价高得超现实，偏远至沙头角边境禁区的新楼盘竟然是令人咋舌的尺价万元；然而讽刺的是，审计署揭发政府对于以低地价甚至免地价批给慈善机构的土地，长期缺乏监管，部分土地违反契约经营酒店和食肆，所得利润以亿元计，变相让人假慈善之名牟利。这样的情况存在多时而没有匡正，明显不符社会公义。
路透北京9月19日 - 随着融资融券等资本中介业务迅速增长，中国券商业正面临资本短缺问题。中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，近日已下发通知，鼓励证券公司多渠道补充资本，并取消有关证券公司股权融资的限定规定，例如取消券商首次公开发行（IPO）时两项额外的审慎性要求。
他在每周新闻例会上表示，将鼓励证券公司通过利润留存补充资本，并支持证券公司探索发行新型资本补充工具，比如优先股、减记债、可转债等。
张晓军称，证监会要求各证券公司重视资本补充工作，通过IPO上市和增资扩股等方式融资，确保业务规模和资本实力相适应，公司总体风险状况和风险承受能力相匹配。
证监会鼓励符合条件的证券公司IPO上市，取消“较强的风险竞争力和良好的成长性”两项额外的审慎性要求，并简化有关程序，提高IPO上市监管意见书的出具效率。
证监会还适当降低入股券商5%以上股权的股东，及信托公司、有限合伙企业入股证券公司的要求，并对入股股东长期投资规模不再做出要求。
此外，为强化资本约束、防范风险，对资本实力不足、风险覆盖率低于200%或流动性风险监管指标低于120%的证券公司，要求其杠杆倍数不得超过5倍，同时将暂停受理其创新业务试点申请，以确保其业务创新发展与公司抗风险能力的动态平衡。
风险覆盖率是指净资本与风险资产储备比值，杠杆倍数是总资产与净资产的比值。据中国证券业协会2月下发的证券公司流动性风险管理指引，流动性风险管理指标包括流动性覆盖率和净稳定资金率，并要求这两指标在2015年6月底前达到100%。（完） (发稿 李贺/林琦; 审校 张喜良)
香港无时无刻不在抱怨地少人多，土地不足导致房屋问题愈益严重，楼价高得超现实，偏远至沙头角边境禁区的新楼盘竟然是令人咋舌的尺价万元；然而讽刺的是，审计署揭发政府对于以低地价甚至免地价批给慈善机构的土地，长期缺乏监管，部分土地违反契约经营酒店和食肆，所得利润以亿元计，变相让人假慈善之名牟利。这样的情况存在多时而没有匡正，明显不符社会公义。
路透上海4月28日 - 中国股市沪综指周四收涨0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加3亿元人民币，终结七连跌；两市两融余额为9,148.6亿元，脱离逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/27 5,374.5 3,774.1 9,148.6 3.0 3,152.19 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8
政府对慈善团体监管不足，滋生不少流弊。审计署报告发现，当局对公开筹款活动监管粗疏，部分慈善机构财政透明度低，市民根本不知道捐款用途，有慈善团体甚至涉嫌向董事违规支付高薪，利用政府提供的资源和优惠牟利。同时，税务局等部门未有好好负起监管职责，免税资格核查工作缓慢，衍生假借慈善为名避税的问题。慈善活动乱象频生，必然令市民对行善变得犹豫，不再乐善好施，到头来受害的，是一众真正从事慈善事业的团体。政府必须加强监察，如果慈善机构继续未能自律提高透明度，当局就应重新考虑引入《慈善法》。