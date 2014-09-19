中国证券：证监会取消券商IPO两审慎性要求，支持尝试资本补充新工具

路透北京9月19日 - 随着融资融券等资本中介业务迅速增长，中国券商业正面临资本短缺问题。中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，近日已下发通知，鼓励证券公司多渠道补充资本，并取消有关证券公司股权融资的限定规定，例如取消券商首次公开发行（IPO）时两项额外的审慎性要求。

他在每周新闻例会上表示，将鼓励证券公司通过利润留存补充资本，并支持证券公司探索发行新型资本补充工具，比如优先股、减记债、可转债等。

张晓军称，证监会要求各证券公司重视资本补充工作，通过IPO上市和增资扩股等方式融资，确保业务规模和资本实力相适应，公司总体风险状况和风险承受能力相匹配。

证监会鼓励符合条件的证券公司IPO上市，取消“较强的风险竞争力和良好的成长性”两项额外的审慎性要求，并简化有关程序，提高IPO上市监管意见书的出具效率。

证监会还适当降低入股券商5%以上股权的股东，及信托公司、有限合伙企业入股证券公司的要求，并对入股股东长期投资规模不再做出要求。

此外，为强化资本约束、防范风险，对资本实力不足、风险覆盖率低于200%或流动性风险监管指标低于120%的证券公司，要求其杠杆倍数不得超过5倍，同时将暂停受理其创新业务试点申请，以确保其业务创新发展与公司抗风险能力的动态平衡。