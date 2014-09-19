版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 17:40 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增117.5亿台币，连两周增加

路透台北9月19日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增117.5亿台币，连两周增加，央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,660.5亿台币。上周存单发行余额净增99.5亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

9/15 4,266.00 4,394.00* +128.00

9/16 1,845.50 1,844.50 -1.00

9/17 270.00 440.00 +170.00

9/18 7,567.80 7,391.80 -176.00

9/19 2,763.00 2,759.50 -3.50

--------------------------------------------------

总计 16,712.30 16,829.80 +117.50

*表含200亿台币两年期存单

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

9/15 29.00 13.00

9/16 26.00 9.00

9/17 37.00 11.00

9/18 16.00 5.00

9/19 14.00 5.00

-------------------------------------------------

总计 122.00 43.00 (完) (记者 董永年; 审校 林妙容)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐