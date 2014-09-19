《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增117.5亿台币，连两周增加

港报社评：对慈善机构太慈善，对社会公义太残忍--信报4月28日
香港无时无刻不在抱怨地少人多，土地不足导致房屋问题愈益严重，楼价高得超现实，偏远至沙头角边境禁区的新楼盘竟然是令人咋舌的尺价万元；然而讽刺的是，审计署揭发政府对于以低地价甚至免地价批给慈善机构的土地，长期缺乏监管，部分土地违反契约经营酒店和食肆，所得利润以亿元计，变相让人假慈善之名牟利。这样的情况存在多时而没有匡正，明显不符社会公义。
路透台北9月19日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增117.5亿台币，连两周增加，央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,660.5亿台币。上周存单发行余额净增99.5亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
9/15 4,266.00 4,394.00* +128.00
9/16 1,845.50 1,844.50 -1.00
9/17 270.00 440.00 +170.00
9/18 7,567.80 7,391.80 -176.00
9/19 2,763.00 2,759.50 -3.50
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总计 16,712.30 16,829.80 +117.50
*表含200亿台币两年期存单
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
9/15 29.00 13.00
9/16 26.00 9.00
9/17 37.00 11.00
9/18 16.00 5.00
9/19 14.00 5.00
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总计 122.00 43.00 (完) (记者 董永年; 审校 林妙容)
香港无时无刻不在抱怨地少人多，土地不足导致房屋问题愈益严重，楼价高得超现实，偏远至沙头角边境禁区的新楼盘竟然是令人咋舌的尺价万元；然而讽刺的是，审计署揭发政府对于以低地价甚至免地价批给慈善机构的土地，长期缺乏监管，部分土地违反契约经营酒店和食肆，所得利润以亿元计，变相让人假慈善之名牟利。这样的情况存在多时而没有匡正，明显不符社会公义。
路透上海4月28日 - 中国股市沪综指周四收涨0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加3亿元人民币，终结七连跌；两市两融余额为9,148.6亿元，脱离逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/27 5,374.5 3,774.1 9,148.6 3.0 3,152.19 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8
政府对慈善团体监管不足，滋生不少流弊。审计署报告发现，当局对公开筹款活动监管粗疏，部分慈善机构财政透明度低，市民根本不知道捐款用途，有慈善团体甚至涉嫌向董事违规支付高薪，利用政府提供的资源和优惠牟利。同时，税务局等部门未有好好负起监管职责，免税资格核查工作缓慢，衍生假借慈善为名避税的问题。慈善活动乱象频生，必然令市民对行善变得犹豫，不再乐善好施，到头来受害的，是一众真正从事慈善事业的团体。政府必须加强监察，如果慈善机构继续未能自律提高透明度，当局就应重新考虑引入《慈善法》。