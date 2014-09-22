《台湾重要政经日程》--9月22日

台湾债市：五年新券106/5殖利率收高，因新债得标利率高于市场预估

* 五年新券106/5殖利率收高 * 因新债得标利率高于预期 * 明日106/5殖利率区间暂看0.74-0.77% 路透台北4月18日 - 台湾五年期公债106/5期发行前交易殖利率周二收扬 至一周高位。交易员称，106/5标售结果高于预期带动该券殖利率走扬，随后因部分买盘进 场收敛升幅，致终场殖利率仍低于0.7690%的得标利率，料底部垫高后将稍作盘整，并关注 美债走势及周四10年期106/4增额券展开发行前交易。 他们指出，随着106/5标售变数厘清，市场转而聚焦106/4增额券将展开发行前交易，目 前初估106/4增额券发行前交易将开在1.02-1.05%，若开太高也会影响空方意愿，且10年券 向来受美债影响较深。 〞标高后，多头气氛有稍微修正一下。〞一位大型银行交易员说。 另位大型证券商交易员表示，因106/5投标倍数偏低，凸显利率低档导致市场参与意愿 不高，结果得标利率高于预期后，反而提振市场参与气氛，明日料106/5殖利率暂先在既有 区间盘整。 今日106/5发行前交易