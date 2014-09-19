《中国债市每日综述》现券续暖10年国债收益率跌至4%，下周警惕获利盘回吐

* 现券继续走暖，Repo基准IRS小幅反弹

* 10年国债收益率跌至4%，10年国开债收益率创年内新低

* Shibor基准IRS大跌，机构预期三个月Shibor利率将下行

* 季末前资金价格料难降，现券或面临获利回吐压力

路透上海9月18日 - 中国银行间债市周五现券走势续暖，10年国债收益率已跌至4%关口，10年国开债收益率亦创下年内新低。交易员指出，多头情绪继续发酵，利率债表现优于信用债，且国债收益率出现补跌，跌幅略多于国开金融债。

他们并指出，下周面临季末来临，新股申购等多重因素压制，预计质押式回购利率较难向下突破，考虑到政策利好已基本兑现，短端利率若不向下打开空间，料现券难免面临获利回吐压力。

而人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 则出现小幅反弹，对央行SLF放水和下调正回购利率的利好已基本反应完毕，但shibor基准的IRS大跌；上海一商业银行交易员指出，因市场传闻称SLF利率在3.70%左右，机构预期三个月Shibor 有望降至4%附近，“今天主要是外资在offer。”

“(今天现券)还是taken多一点，前期国开(收益率)跌的时候，国债没怎么跌，今天国债就下得多一点。”上海一商业银行交易员称。

她并指出，相对利率债收益率大幅下挫，信用债收益率变动不大，因部分评级高的信用债收益率过低，打压机构买入兴趣。

对下周走势，数位交易员均表示，在短端收益率未能进一步向下突破之前，现券收益率进一步下跌空间有限，且本轮行情仍以交易盘驱动为主，止盈盘压力也较重。

“利好兑现太快了，10年国开债收益率好像已经低于近五年均值了，止盈压力不小。”华南一商业银行交易员称。

经济走弱促中国央行定向宽松本周加码。继大规模SLF增加流动性总量后，又在时隔一个半月下调公开市场14天正回购利率，量价双管齐下扶助经济意味浓重。业内人士并称，央行上述举动延续了今年以来定向调控的基调，实际上已接近全面宽松的政策效果，这令调降存款准备金率和降息政策出台的可能性进一步降低。

剩余期限约9.51年的固息国债140005最新双边成交收益率 为4.00%，上日尾盘为4.09%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 今日收报94.702元人民币，较上日结算价涨0.448元，或0.48%。

**供给宽松，出钱不易**

银行间资金市场周五主要回购利率 CNREPO=CFXS 不同程度下行，资金供给依旧异常宽松，尤其隔夜和七天的短期品种，机构仍为如何出钱苦恼不已。

交易员指出，央行SLF操作后的市场效应逐步显现，保季末流动性的平稳过度应已无虞，即便下周有集中的新股IPO，料冲击亦有限。

他们并认为，相对现券而言，货币市场利率在本轮政策宽松中跌幅相对有限，因开盘“指导价”尚未现明显变化，回购利率下破还需进一步推动力量。

“还是跟昨天一样，超级宽松，月内的（资金）很不好出，跨月的还好点。”华东一银行交易员称。

她表示，由于14天品种目前已能跨月末，因此借跨月资金的机构也以这个品种为主，不过相比昨天，其成交量有所萎缩，或表明多数机构的季末资金也已有保证，“就算新股下周发，最多也就是供需平衡。”

上海一银行交易员则感叹到，“前几天还忙着借钱，这两天又忙着出钱了，变化够快的。”

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,005.49亿元，较上日的9,703.78亿元续降。其中，隔夜品种为7,408.60亿元，上日为7,835.50亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8418 2.8419 -0.01 7,408.60

七天 3.3369 3.3781 -4.12 1,046.19

14天 3.5875 3.6904 -10.29 412.72

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.1200 1.2050 +191.50 2,971.52

七天 4.4000 3.2500 +115.00 360.43

14天 5.9000 6.6000 -70.00 49.60

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9000 2.9300 -3.00 --

七天 3.4000 3.4000 +0.00 --

14天 3.6900 3.7000 -1.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.8400 2.8410 -0.10 --

七天 3.3000 3.3000 +0.00 --

三个月 4.6070 4.6206 -1.36 --