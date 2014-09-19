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亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 17:57 BJT

台湾气象：中央气象局预估晚间发布台风“凤凰”陆上警报

路透台北9月19日 - 轻度台风“凤凰”(FUNG-WONG)正逐步逼近台湾，中央气象局周五预估，最快将在今日晚间20:30发布陆上台风警报。

根据气象局今日17:30发布的海上警报，目前其中心在吕宋岛北方陆地，向西北转北北东移动，其暴风圈已进入巴士海峡，对巴士海峡、台湾海峡南部及台湾东南部海面将构成威胁。

气象局并发布大雨特报，受台风外围环流影响，今日东南部地区及恒春半岛有局部大雨发生的机率。(完)

气象相关新闻，请点选 ;台风最新状态可点选气象局网页(www.cwb.gov.tw/) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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