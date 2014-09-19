更新版 1-台湾货币市场：跨季短率持在高档，下周跨季资金情势仍偏紧

* 下周跨季资金情势仍偏紧

* 跨季短率料续处高档

* 短票利率靠向区间高位 (更新拆款数据及存单细节)

记者 詹静宜

路透台北9月19日 - 台湾银行间跨季短率周五持在高档。资金调度人士表示，目前银行间承作跨季拆款的家数仍仅限4家，且交投以到期续作为主，显示跨季资金流动性欠佳，下周跨季短率料将续处高位。

展望下周，资金调度人士指出，时序逼近季底，票券商及小型银行跨季/跨月资金需求增多，而受限于月底银行间资本适足率(BIS)计算考量，本周仅有少数大型公营行库及外商银行提供跨季拆款资金，两周天期以上的跨季资金略显供不应求，下周跨季短率区间高位料续承压。

〞现在只要跨季(拆款利率)都喊到0.500%以上。〞一位跨季资金拆出方的大型银行资金调度人士说。

交易人士认为，下周三起一周天期拆款即可跨季/跨月，可望跃居为跨季拆款主流，一周跨季拆款利率区间高位料有走扬压力，而预期下周将有银行陆续加入到期续作的跨季拆款行列，或将有望纾解跨季拆款资金供不应求的情势，但跨季短率仍难脱居高整理的格局。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，同上日；今日区间在0.295-0.425%，上日在0.295-0.430%；一周拆款利率区间在0.380-0.460%，同于上日。两周拆款利率区间则在0.385-0.500%，上日在0.385-0.550%。

**短票利率靠向区间高位**

短票市场方面，大型票券商指出，由于此前避开落点季底附近，周五发票量仅与到期量大致持平，未如往常例行性偏多，至于短票利率则持续靠向区间高位，主要受到跨季资金短缺影响。

展望下周，票券商认为，因应季底变数，下周短票落点较少，仅有下周五发票量略增，目前欠缺季底资金的票券商仍以偏高利率成交，带动短票利率略向区间高位靠拢，后续交投料仍受到此气氛影响。

〞市场报价利率仍乱，交投略有受到干扰。〞一位大型票券商交易员说。

今日票券商与银行承作的跨季/跨月自保短票利率主要成交在0.61-0.635%，主交投略靠向区间高位，少数成交在0.65-0.69%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率略走高至0.632%，前一日则为0.622%，主因区间高位成交比重持续增加 。

台湾央行周五公布，共发行2,759.5亿台币存单。与今日存单到期金额2,763亿相较，存单发行余额减3.5亿。

下周央行存单到期总额为1兆2,803.6亿台币，落点分别为周一464.5亿、周二4,511.10亿、周三2,737.50亿、周四3,982.00亿及周五1,108.50亿。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为74亿台币，至周日累积超额准备为2,202亿台币、加计前期1%的超额准备为2,807亿台币。

**债券附买回利率持平**

债券市场附买回(RP)利率周五平稳不变。交易商表示，虽然投信的跨月资金供应保守，但受惠部分寿险及银行供应一定的跨月资金，令利率维持稳定。不过下周起时序逼近季底，交易员预估下周下半周利率仍有机会走高，但幅度不会太大。

市场人士指出，下周四及周五有较高额的金融债及公债交割，加上已近季底，预料这两天市场调度资金的压力将增大，有机会反应在RP的利率走势上。但由于本月来RP利率相对平稳，投信事实上资金去化压力仍在，只是受限季底限制未能跨月供应，因而预估利率场升幅度顶多1-2基点。

〞下周四及周五两天如果平顺度过了，29、30日两天就比较不紧张。〞一本地证券商交易员说。

另位证券商交易员指出，寿险的资金供给量能多缺不一，部分寿险现在也将承作天期缩短至10天左右，但也有交易商称寿险跨月资金供应无虞，显示寿险端的整体操作策略有所分歧，下周仍须小心为上。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数成交在0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，与上日相同。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%。票券商的少量跨月利率成交在0.57%，与上日相同。