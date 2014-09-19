日本金属：第四季铝合约升水多数定在每吨420美元纪录高位--消息

路透东京9月19日 - 据五名参与谈判的消息人士透露，日本买家的10-12月铝合约，多数较伦敦金属交易所(LME)升水420美元/吨，创最高升水纪录，较前一季上涨3-5%。

在此之前，美国和欧洲现货升水已出现飙升，因冶炼厂关闭压缩供应。日本的第三季合约升水PREM-ALUM-JP为400-408美元，当时亦创纪录高位。

日本是亚洲最大的铝进口国，日本每季度同意的现货升水协议，是亚洲地区的基准水平。

一名终端用户消息人士称，日本与三家铝产商达成协议，现货升水定在每吨420美元，另外一名贸易商消息人士称，多数船货是以相同价格下订单的。目前一些全球矿企与买家还在继续谈判。

日本买家和全球矿企在上月展开最新的季度议价谈判，其中包括力拓 、美国铝业(Alcoa) 、必和必拓 和俄罗斯铝业联合公司 。(完)