《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月19日

港报社评：对慈善机构太慈善，对社会公义太残忍--信报4月28日
香港无时无刻不在抱怨地少人多，土地不足导致房屋问题愈益严重，楼价高得超现实，偏远至沙头角边境禁区的新楼盘竟然是令人咋舌的尺价万元；然而讽刺的是，审计署揭发政府对于以低地价甚至免地价批给慈善机构的土地，长期缺乏监管，部分土地违反契约经营酒店和食肆，所得利润以亿元计，变相让人假慈善之名牟利。这样的情况存在多时而没有匡正，明显不符社会公义。
路透香港9月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间18:11时，1 港元=0.79212人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加 权平均溢价为-3.43%，高于上交易日收盘的-4.03%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 3.55 5.12 0.88 建设银行 4.13 5.71 0.91 中国银行 2.72 3.62 0.95 农业银行 2.50 3.58 0.88 招商银行 10.62 14.20 0.94 中信银行 4.54 4.86 1.18 交通银行 4.39 5.81 0.95 民生银行 6.32 7.24 1.10 中国人寿 15.55 22.60 0.87 中国平安 42.38 62.00 0.86 中国太保 19.56 28.20 0.88 中信证券 13.11 18.24 0.91 新华人寿 24.08 27.15 1.12 海通证券 10.13 12.52 1.02 华能国际 6.23 8.86 0.89 大唐发电 4.05 4.15 1.23 华电国际 3.94 5.72 0.87 中煤能源 4.64 4.63 1.27 中国神华 15.33 22.40 0.86 中国石油 7.91 10.52 0.95 兖州煤业 8.45 6.52 1.64 中国石化 5.43 7.05 0.97 上海石化 3.77 2.73 1.74 中海油服 19.70 20.90 1.19 仪征化纤 3.55 3.52 1.27 中国铝业 3.90 3.35 1.47 江西铜业 13.85 13.74 1.27 洛阳钼业 7.29 5.31 1.73 紫金矿业 2.45 1.95 1.59 马钢股份 2.00 1.80 1.40 鞍钢股份 3.54 5.30 0.84 重庆钢铁 3.06 1.93 2.00 海螺水泥 17.53 26.65 0.83 洛阳玻璃 7.24 3.80 2.41 北人股份 7.23 4.65 1.96 中联重科 4.87 4.71 1.31 金隅股份 6.45 5.74 1.42 中国国航 3.88 4.99 0.98 东方航空 2.90 2.68 1.37 南方航空 2.92 2.72 1.36 中国远洋 3.98 3.49 1.44 中海集运 3.07 2.33 1.66 中集集团 15.46 16.54 1.18 中海发展 5.38 5.38 1.26 宁沪高速 6.06 8.55 0.89 深高速 5.31 5.70 1.18 成渝高速 3.28 3.00 1.38 皖通高速 4.75 4.80 1.25 广深铁路 2.94 3.09 1.20 中国南车 5.26 7.00 0.95 中国交建 4.59 5.76 1.01 中国铁建 5.24 7.18 0.92 中国中铁 3.06 4.20 0.92 长城汽车 31.02 32.25 1.21 比亚迪 50.00 53.10 1.19 广汽集团 8.39 8.11 1.31 青岛啤酒 39.47 55.75 0.89 白云山 27.72 26.00 1.35 新华制药 7.17 4.87 1.86 海信科龙 9.25 8.90 1.31 南京熊猫 10.65 7.01 1.92 晨鸣纸业 4.81 3.78 1.61 上海医药 14.59 19.44 0.95 中兴通讯 14.66 17.64 1.05 东方电气 13.30 13.06 1.29 潍柴动力 20.27 28.60 0.89 东北电气 4.22 2.39 2.23 广船国际 17.14 13.73 1.58 经纬纺机 13.78 7.76 2.24 昆明机床 5.57 3.95 1.78 一拖股份 9.44 5.60 2.13 北辰实业 2.95 2.24 1.66 创业环保 8.78 5.89 1.88 中国中冶 2.35 2.07 1.43 金风科技 11.37 12.86 1.12 丽珠 52.78 53.70 1.24 万科 9.28 14.06 0.83 中国北车 5.22 6.76 0.97 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
香港无时无刻不在抱怨地少人多，土地不足导致房屋问题愈益严重，楼价高得超现实，偏远至沙头角边境禁区的新楼盘竟然是令人咋舌的尺价万元；然而讽刺的是，审计署揭发政府对于以低地价甚至免地价批给慈善机构的土地，长期缺乏监管，部分土地违反契约经营酒店和食肆，所得利润以亿元计，变相让人假慈善之名牟利。这样的情况存在多时而没有匡正，明显不符社会公义。
路透上海4月28日 - 中国股市沪综指周四收涨0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加3亿元人民币，终结七连跌；两市两融余额为9,148.6亿元，脱离逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/27 5,374.5 3,774.1 9,148.6 3.0 3,152.19 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8
政府对慈善团体监管不足，滋生不少流弊。审计署报告发现，当局对公开筹款活动监管粗疏，部分慈善机构财政透明度低，市民根本不知道捐款用途，有慈善团体甚至涉嫌向董事违规支付高薪，利用政府提供的资源和优惠牟利。同时，税务局等部门未有好好负起监管职责，免税资格核查工作缓慢，衍生假借慈善为名避税的问题。慈善活动乱象频生，必然令市民对行善变得犹豫，不再乐善好施，到头来受害的，是一众真正从事慈善事业的团体。政府必须加强监察，如果慈善机构继续未能自律提高透明度，当局就应重新考虑引入《慈善法》。