《中国上海证交所A+B股股价对比表》--9月19日

港报社评：对慈善机构太慈善，对社会公义太残忍--信报4月28日
香港无时无刻不在抱怨地少人多，土地不足导致房屋问题愈益严重，楼价高得超现实，偏远至沙头角边境禁区的新楼盘竟然是令人咋舌的尺价万元；然而讽刺的是，审计署揭发政府对于以低地价甚至免地价批给慈善机构的土地，长期缺乏监管，部分土地违反契约经营酒店和食肆，所得利润以亿元计，变相让人假慈善之名牟利。这样的情况存在多时而没有匡正，明显不符社会公义。
路透香港9月19日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间18:14时,1美元=6.1405人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.04 0.521 2.20 市北高新 12.27 0.702 2.85 大众交通 7.38 0.666 1.80 永生投资 17.6 1.703 1.68 老凤祥 30.54 2.948 1.69 S中纺机 25.97 1.176 3.60 鼎立股份 11.47 0.673 2.78 氯碱化工 8.87 0.489 2.95 双钱股份 13.68 0.753 2.96 海立股份 8.7 0.583 2.43 浦东金桥 12.3 1.106 1.81 外高桥 30.18 1.912 2.57 ST联华 19.74 1.748 1.84 锦江投资 11.09 0.941 1.92 中路股份 21.64 1.09 3.23 金山开发 14.86 0.69 3.51 海欣股份 7.84 0.52 2.46 耀皮玻璃 9.28 0.629 2.40 大江股份 7.02 0.403 2.84 上柴股份 11.37 0.734 2.52 丹化科技 7.54 0.548 2.24 上海三毛 8.37 0.774 1.76 友谊股份 12.63 1.315 1.56 上工申贝 12.09 0.684 2.88 上海机电 18.53 2.08 1.45 宝信软件 30.49 2.047 2.43 上海物贸 11.8 0.711 2.70 自仪股份 7.92 0.657 1.96 上海普天 18.08 0.854 3.45 陆家嘴 18.09 1.637 1.80 华新水泥 7.51 1.099 1.11 锦江股份 20.96 1.78 1.92 鄂尔多斯 7.38 0.782 1.54 华电能源 4.18 0.397 1.71 SST天海 8.15 0.391 3.39 大名城 8.1 0.544 2.42 东方通信 9.88 0.616 2.61 黄山旅游 14.73 1.417 1.69 开开实业 13.79 0.884 2.54 海南航空 2.04 0.402 0.83 ST轻骑 5.65 0.408 2.26 振华重工 4.27 0.448 1.55 锦州港 5.07 0.432 1.91 九龙山 3.94 0.377 1.70 凌云股份 11.38 0.619 2.99 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 雷美珍)
香港无时无刻不在抱怨地少人多，土地不足导致房屋问题愈益严重，楼价高得超现实，偏远至沙头角边境禁区的新楼盘竟然是令人咋舌的尺价万元；然而讽刺的是，审计署揭发政府对于以低地价甚至免地价批给慈善机构的土地，长期缺乏监管，部分土地违反契约经营酒店和食肆，所得利润以亿元计，变相让人假慈善之名牟利。这样的情况存在多时而没有匡正，明显不符社会公义。
路透上海4月28日 - 中国股市沪综指周四收涨0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加3亿元人民币，终结七连跌；两市两融余额为9,148.6亿元，脱离逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/27 5,374.5 3,774.1 9,148.6 3.0 3,152.19 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8
政府对慈善团体监管不足，滋生不少流弊。审计署报告发现，当局对公开筹款活动监管粗疏，部分慈善机构财政透明度低，市民根本不知道捐款用途，有慈善团体甚至涉嫌向董事违规支付高薪，利用政府提供的资源和优惠牟利。同时，税务局等部门未有好好负起监管职责，免税资格核查工作缓慢，衍生假借慈善为名避税的问题。慈善活动乱象频生，必然令市民对行善变得犹豫，不再乐善好施，到头来受害的，是一众真正从事慈善事业的团体。政府必须加强监察，如果慈善机构继续未能自律提高透明度，当局就应重新考虑引入《慈善法》。