投行观点：Cowen将苹果 目标价从106美元上调到110美元，评级为表现优于大盘

港报财经评论：御旨严令管金融，中小钱庄难搵食--信报4月28日

美国总统特朗普动作多多，惟有姿势无实际，美股周三先升后回，恒指周四撑得住，收报24,698点，上升120点，大市成交额763亿港元。季绩理想的友邦保险及腾讯贡献恒指152点，可见其他蓝筹之不济。上升港股愈来愈少，市宽日窄，昨天升跌比例仅三比五，打钟收市后，睇下个仓表现，不少朋友都会发现跑输指数。恒指可能续寻顶，但策略上仍是减持套现，汰弱留强，清理投资组合，以迎接「五穷六绝」。