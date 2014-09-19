马来西亚期市：棕榈油期货结束五连涨，本周连续第三周收高

港报社评：对慈善机构太慈善，对社会公义太残忍--信报4月28日
香港无时无刻不在抱怨地少人多，土地不足导致房屋问题愈益严重，楼价高得超现实，偏远至沙头角边境禁区的新楼盘竟然是令人咋舌的尺价万元；然而讽刺的是，审计署揭发政府对于以低地价甚至免地价批给慈善机构的土地，长期缺乏监管，部分土地违反契约经营酒店和食肆，所得利润以亿元计，变相让人假慈善之名牟利。这样的情况存在多时而没有匡正，明显不符社会公义。
路透吉隆坡9月19日 - 周五马来西亚棕榈油期货下跌，追随海外豆油市场颓势，终止五连涨，不过关于需求坚挺的乐观情绪以及马币汇价下跌阻碍市场深跌，并帮助棕榈油连续第三周上涨。
12月棕榈油合约 一度在尾盘跌至2,105马币(林吉特)，此前美国和中国豆油市场下跌。交易商称，另外一轮温和的技术性修正令棕榈油承压。
美国12月豆油期货 在亚洲尾盘交易中下跌0.5%，而大连商品交易所1月豆油合约 则下跌2.1%。
指标棕榈油收低1.7%，报每吨2,109马币(林吉特)。
“过去两个半周价格急涨，因此今日稍微向下修正。”吉隆坡一外资商品经纪公司交易员称。
“市场当前静待新的交易指引，且将等待全月的出口数据，应会明显好于上月。”
船货调查机构ntertek Testing Services将于周六公布9月1-20日马来西亚棕榈油出口数据，Societe Generale de Surveillance将在9月22日公布同期数据。
马币/美元 最多下跌0.6%至3.2470，为5月8日以来最低，本周累计下挫1.1%。
总成交量为60,700口，几乎是均值35,000的两倍。
本周棕榈油期货上涨1.2%，为连续第三周上涨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 田建华; 审校 王洋)
香港无时无刻不在抱怨地少人多，土地不足导致房屋问题愈益严重，楼价高得超现实，偏远至沙头角边境禁区的新楼盘竟然是令人咋舌的尺价万元；然而讽刺的是，审计署揭发政府对于以低地价甚至免地价批给慈善机构的土地，长期缺乏监管，部分土地违反契约经营酒店和食肆，所得利润以亿元计，变相让人假慈善之名牟利。这样的情况存在多时而没有匡正，明显不符社会公义。
路透上海4月28日 - 中国股市沪综指周四收涨0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加3亿元人民币，终结七连跌；两市两融余额为9,148.6亿元，脱离逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/27 5,374.5 3,774.1 9,148.6 3.0 3,152.19 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8
政府对慈善团体监管不足，滋生不少流弊。审计署报告发现，当局对公开筹款活动监管粗疏，部分慈善机构财政透明度低，市民根本不知道捐款用途，有慈善团体甚至涉嫌向董事违规支付高薪，利用政府提供的资源和优惠牟利。同时，税务局等部门未有好好负起监管职责，免税资格核查工作缓慢，衍生假借慈善为名避税的问题。慈善活动乱象频生，必然令市民对行善变得犹豫，不再乐善好施，到头来受害的，是一众真正从事慈善事业的团体。政府必须加强监察，如果慈善机构继续未能自律提高透明度，当局就应重新考虑引入《慈善法》。