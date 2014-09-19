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亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 18:49 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货结束五连涨，本周连续第三周收高

路透吉隆坡9月19日 - 周五马来西亚棕榈油期货下跌，追随海外豆油市场颓势，终止五连涨，不过关于需求坚挺的乐观情绪以及马币汇价下跌阻碍市场深跌，并帮助棕榈油连续第三周上涨。

12月棕榈油合约 一度在尾盘跌至2,105马币(林吉特)，此前美国和中国豆油市场下跌。交易商称，另外一轮温和的技术性修正令棕榈油承压。

美国12月豆油期货 在亚洲尾盘交易中下跌0.5%，而大连商品交易所1月豆油合约 则下跌2.1%。

指标棕榈油收低1.7%，报每吨2,109马币(林吉特)。

“过去两个半周价格急涨，因此今日稍微向下修正。”吉隆坡一外资商品经纪公司交易员称。

“市场当前静待新的交易指引，且将等待全月的出口数据，应会明显好于上月。”

船货调查机构ntertek Testing Services将于周六公布9月1-20日马来西亚棕榈油出口数据，Societe Generale de Surveillance将在9月22日公布同期数据。

马币/美元 最多下跌0.6%至3.2470，为5月8日以来最低，本周累计下挫1.1%。

总成交量为60,700口，几乎是均值35,000的两倍。

本周棕榈油期货上涨1.2%，为连续第三周上涨。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 田建华; 审校 王洋)
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