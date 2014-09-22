重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(9月15日-19日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币对美元 本周累计贬值0.1%，周内受消息面影响市场心态起伏，但波幅 受到限制。周初受令人失望的国内经济数据影响，离岸CNH市场人民币大幅迅速走贬，并带 动境内价格同向走跌；随后国内传闻央行再次动用定向调控工具，加之境内市场有中资大行 结汇支撑人民币，使得在岸和离岸市场做空人民币的热情降温。短期人民币可能以小幅振荡 波动为主，升贬值空间均有限。 公开市场操作: --经济走弱促中国央行定向宽松当周加码。继大规模SLF(常备借贷便利)增加流动性总量 后，又在时隔一个半月下调公开市场14天正回购利率，量价双管齐下扶助经济意味浓重。 业内人士并称，央行上述举动延续了今年以来定向调控的基调，实际上已接近全面宽松 的政策效果，这令调降存款准备金率和降息政策出台的可能性进一步降低。 债市: --银行间债市本周现券大幅走暖，因经济数据表现糟糕，央行先推出5,000亿元SLF大规模 放水，后又在公开市场上主动下调正回购利率，债市多头情绪高涨，10年国债收益率跌至4% ，10年国开债收益率创年内新低。 市场人士并指出，受季末及新股发行等因素制约，货币市场上质押式回购价格CNREPO= CFXS仍持稳，目前现券收益率曲线过于平坦，短端利率制约了现券收益率进一步下行空间 ，且券价上涨过快，下周要警惕获利盘回吐压力。 票据: --中国票据市场当周转贴利率略降，目前成交年息在4.85%左右；受央行SLF消息鼓舞，即 便在季末时点前，银行收票热情也普遍升温。 交易员并指出，目前银行放贷普遍偏谨慎，在信贷额度相对充裕的情况下，以票据补缺 贷款成为无奈选择，不过距季末所剩交易日已不多，多数银行在完成补规模目标后料将停止 收票，届时转贴利率将止跌，或有小幅反弹空间，但幅度应不超5-10个基点(bp)。[CN/CPCN ] 股市: --本周先抑后扬，累计小跌0.1%。周初因证监会公布第四批新股发行批文，资金面担忧及 获利回吐引发股指大幅回调，创半年来最大单日跌幅。所幸央行及时行动，引导正回购利率 下行及市场传出央行发行大规模SLF(常备借贷便利)，令资金面预期缓解，大盘连续三日反 弹，周五沪综指收报2,329.451点. 期市: --本周沪金继续走弱1.04%，周五并创下1月9日以来的逾9个月新低，并为连续第三周下跌 。尽管中国的宏观数据，尤其是工业增加值的增速远低于预期，支撑金价，但美元指数本周 攀升至逾四年最高水准，美股也创下新高，且美联储周三暗示开始升息后步伐可能快于预期 ，令美国加息的忧虑不断加重，美国经济走强都继续削弱黄金的吸引力。沪金主力合约<SHA Ucv1>本周末收报243.7元/克。 --本周沪铜价格先抑后扬，最终小幅上扬0.4%，且周三一度冲高至每吨50,990元，为7月9 日以来新高。尽管中国房地产市场再显疲弱迹象，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示 升息速度可能快于预期，支撑美元，打压铜价，但周中有报导称中国央行向该国大型银行提 供新贷款，支撑全球最大金属消费国的经济，支撑沪铜价格。沪铜主力合约 本周末 收报48,770元/吨。(完) (整理 丁淑琴/边竞/李然/李文科； 审校 曾祥进)