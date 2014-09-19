美国热股：微软将关闭硅谷研发部门并裁员2,100人，股价盘前小涨

招金期货：黄金价格5月或先扬后抑

美联储5月不会加息的预期、美元疲弱、法国大选的不确定性、地缘紧张局势等众多因素仍会支撑金价上涨到5月上旬。但随着地缘因素、欧美政治经济因素带来的避险情绪部分消化，加之美联储6月加息的预期，金价或在5月中旬下跌。5月金价或先扬后抑。