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市场报道 | 2014年 9月 19日 星期五 20:33 BJT

美国热股：微软将关闭硅谷研发部门并裁员2,100人，股价盘前小涨

路透9月19日 - 微软 将关闭其位于矽谷的研发业务，此为周四宣布裁员2,100人计划的一部分，该公司正朝着新任执行长裁员18,000人或约14%人力的目标前进。

微软周五盘前上涨0.04%，周四时收在46.68美元。(完)
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