美国热股：微软将关闭硅谷研发部门并裁员2,100人，股价盘前小涨

招金期货：黄金价格5月或先扬后抑
美联储5月不会加息的预期、美元疲弱、法国大选的不确定性、地缘紧张局势等众多因素仍会支撑金价上涨到5月上旬。但随着地缘因素、欧美政治经济因素带来的避险情绪部分消化，加之美联储6月加息的预期，金价或在5月中旬下跌。5月金价或先扬后抑。
路透9月19日 - 微软 将关闭其位于矽谷的研发业务，此为周四宣布裁员2,100人计划的一部分，该公司正朝着新任执行长裁员18,000人或约14%人力的目标前进。
微软周五盘前上涨0.04%，周四时收在46.68美元。(完)
美联储5月不会加息的预期、美元疲弱、法国大选的不确定性、地缘紧张局势等众多因素仍会支撑金价上涨到5月上旬。但随着地缘因素、欧美政治经济因素带来的避险情绪部分消化，加之美联储6月加息的预期，金价或在5月中旬下跌。5月金价或先扬后抑。
沪镍自从3月上旬大跌之后，一直处于弱势运行状态。从影响沪镍价格的几个因素分析，笔者认为，无论是从基本面来看还是技术面看，沪镍无疑仍是有色金属中走势最弱的一个品种。短期来看，沪镍走弱的情况难以改变。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月28日(五) 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 持平 +0.6% 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- +3.5% 原材料价格(较前月) -- +1.2% (较上年同期) -- +23.7%