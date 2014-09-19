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市场报道 | 2014年 9月 19日 星期五 21:39 BJT

美国股市：开高，阿里巴巴首日秀成焦点

路透纽约9月19日 - 周五美国股市开高，此前苏格兰公投支持不独立移除不确定性，而阿里巴巴 定价坚挺给予风险资产支撑。

道琼工业指数 开盘上涨42.84点或0.25%，至17,308.83点；标准普尔500指数 走高3.42点或0.17%，报2,014.78点；Nasdaq指数 上涨14.92点或0.32%，报4,608.34点。

本周迄今道琼工业指数上涨2%，标准普尔500指数上涨1.6%，而Nasdaq指数则上涨0.9%。三大指数有望录得七周来第六周上涨。(完)
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