标题新闻：纽交所上市主管称阿里巴巴将行使超额配售权，若增发4,800万股将成全球史上最大IPO

瑞达期货：大连棕榈油1709合约反弹迹象显现，不过上方压力仍大
棕榈1709合约最近2个月维持振荡下行走势，在跌破5500元/吨关口后，继续受到空头打压而下行，目前跌至接近5000元/吨的大整数关口。从盘面看，5000元/吨一线有支撑，反弹迹象显现。不过上方压力仍大，反弹之路坎坷。
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棕榈1709合约最近2个月维持振荡下行走势，在跌破5500元/吨关口后，继续受到空头打压而下行，目前跌至接近5000元/吨的大整数关口。从盘面看，5000元/吨一线有支撑，反弹迹象显现。不过上方压力仍大，反弹之路坎坷。
美联储5月不会加息的预期、美元疲弱、法国大选的不确定性、地缘紧张局势等众多因素仍会支撑金价上涨到5月上旬。但随着地缘因素、欧美政治经济因素带来的避险情绪部分消化，加之美联储6月加息的预期，金价或在5月中旬下跌。5月金价或先扬后抑。
沪镍自从3月上旬大跌之后，一直处于弱势运行状态。从影响沪镍价格的几个因素分析，笔者认为，无论是从基本面来看还是技术面看，沪镍无疑仍是有色金属中走势最弱的一个品种。短期来看，沪镍走弱的情况难以改变。