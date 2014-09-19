标题新闻：纽交所上市主管称阿里巴巴将行使超额配售权，若增发4,800万股将成全球史上最大IPO

瑞达期货：大连棕榈油1709合约反弹迹象显现，不过上方压力仍大

棕榈1709合约最近2个月维持振荡下行走势，在跌破5500元/吨关口后，继续受到空头打压而下行，目前跌至接近5000元/吨的大整数关口。从盘面看，5000元/吨一线有支撑，反弹迹象显现。不过上方压力仍大，反弹之路坎坷。